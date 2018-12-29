Сотрудник золотодобывающего предприятия, который был заблокирован снегом в штольне у поселка Многовершинный на севере Хабаровского края, освобожден из-под завалов.

Сотрудник золотодобывающего предприятия, который был заблокирован снегом в штольне у поселка Многовершинный на севере Хабаровского края, освобожден из-под завалов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Ранее сообщалось о том, что в районе поселка Многовершинный у штольни золотодобывающего предприятия "Многовершинное" сошли три лавины, которые завалили компрессорную станцию, группу спасателей, которая направилась на помощь к заблокированному работнику станции и преградили доступ к пострадавшим.Всего под снегом оказались 10 человек, один из которых был найден мертвым, второй скончался от полученных травм в медпункте предприятия.В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека.По предварительным данным, сход лавин могло спровоцировать резкое повышение температуры – с минус 30 до почти ноля.