В Министерстве иностранных
дел России прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и
французского президента Эмманюэля Макрона по Крыму. Лидеры двух стран потребовали
от Москвы отпустить на свободу нелегально захваченных украинских
моряков.
В Министерстве иностранных
дел России прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и
французского президента Эмманюэля Макрона по Крыму. Лидеры двух стран потребовали
от Москвы отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских
моряков.
В МИД России отметили, чтобы
требования Германии и Франции по Азовскому морю неприемлемы. При этом во
внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что часть их заявления "вызывает
сожаление".
В министерстве распекли партнеров по "нормандскому
формату" за нападки на нашу страну. Вместо того, чтобы пытаться
"учить" Россию, в МИД призывали Меркель и Макрона обратить внимание "на
бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о
которых так печется "коллективный Запад". Также Москва напомнила, что
Киев до сих пор не отпустил капитана рыболовного сейнера "Норд",
передает
Кроме того, В МИД напомнили о тщетности попыток поставить
под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов России. В
ведомстве подчеркнули, что наша страна будет и впредь жестко отстаивать свой
суверенитет и пресекать попытки любых провокаций.
Напомним, 28 декабря, лидеры Германии и Франции вновь обратились к российской стороне и в частности, к
президенту Владимиру Путину, с требованием отпустить на свободу украинских
моряков, которых они считают "нелегально захваченными". Моряки были задержаны
при провокации в Керченском проливе. Также они попросили Путина обеспечить
свободный проход через пролив. По мнению Меркель и Макрона, там "применяется
военная сила".