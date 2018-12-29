В Министерстве иностранных дел России прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона по Крыму. Лидеры двух стран потребовали от Москвы отпустить на свободу нелегально захваченных украинских моряков.

В Министерстве иностранныхдел России прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель ифранцузского президента Эмманюэля Макрона по Крыму. Лидеры двух стран потребовалиот Москвы отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинскихморяков.В МИД России отметили, чтобытребования Германии и Франции по Азовскому морю неприемлемы. При этом вовнешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что часть их заявления "вызываетсожаление".В министерстве распекли партнеров по "нормандскомуформату" за нападки на нашу страну. Вместо того, чтобы пытаться"учить" Россию, в МИД призывали Меркель и Макрона обратить внимание "набьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, окоторых так печется "коллективный Запад". Также Москва напомнила, чтоКиев до сих пор не отпустил капитана рыболовного сейнера "Норд",передаетКроме того, В МИД напомнили о тщетности попыток поставитьпод сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов России. Введомстве подчеркнули, что наша страна будет и впредь жестко отстаивать свойсуверенитет и пресекать попытки любых провокаций.Напомним, 28 декабря, лидеры Германии и Франции вновь обратились к российской стороне и в частности, кпрезиденту Владимиру Путину, с требованием отпустить на свободу украинскихморяков, которых они считают "нелегально захваченными". Моряки были задержаныпри провокации в Керченском проливе. Также они попросили Путина обеспечитьсвободный проход через пролив. По мнению Меркель и Макрона, там "применяетсявоенная сила".