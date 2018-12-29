В Поронайском ОМВД сообщили, что жителя города Поронайска убило фрагментом автобусной остановки, которую разорвало сильным ветром во время метели.

В Поронайском ОМВД сообщили, что жителя города Поронайска убило фрагментом автобусной остановки, которую разорвало сильным ветром во время метели.Трагедия произошла, когда 64-летний местный житель шел на работу. В это время сильным порывом ветра разорвало пластиковую автобусную остановку. Фрагмент крыши остановки с металлическим уголком отлетел и попал мужчине в голову. От полученной травмы он скончался на месте.Сейчас проводится проверка по факту гибели мужчины, передает "Интерфакс".В Сахалинской области до сих пор бушуют метели, которые принес циклон. Региональный МЧС призывает жителей Сахалина быть предельно осторожными.