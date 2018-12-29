В ходе личного досмотра у женщины в кармане куртки был обнаружен и изъят пакет с веществом, которое, согласно результатам исследования, является героином, общей массой более 100 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали 33-летнюю жительницу Подмосковья поподозрению в попытке сбыта более 100 граммов наркотического средства – героина.В ходе личного досмотра у женщины в кармане куртки был обнаружен и изъят пакет с веществом, которое, согласно результатам исследования, является героином, общей массой более 100 граммов.Установлено, что данное наркотическое вещество было предназначено для дальнейшего сбыта.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18