Алина Загитова, несмотря на близость новогодних праздников,
усиленно тренируется. Олимпийская чемпионка осваивает сложнейшие элементы – в
частности, четверной прыжок.
Алина Загитова, несмотря на близость новогодних праздников,
усиленно тренируется. Олимпийская чемпионка осваивает сложнейшие элементы – в
частности, четверной прыжок.
Видеозапись четверного прыжка в исполнении выложил
в сеть тренер Сергей Розанов, который работает вместе с командой Этери
Тутберидзе. Флип в четыре оборота – один из самых сложных в фигурном катании.
Чемпионка пока что исполняет элемент со специальной страховкой.
На чемпионате России в Саранске Алина заняла пятое
место. Тем не менее, фигуристка пробилась в сборную страны, которая отправится
на чемпионат Европы в Минск. Обошедшие Загитову первые три призера турнира -
юниорки, они не прошли на европейское первенство из-за возрастного ценза.
Однако четверные прыжки одна из них – Александра Трусова – исполняет на
удивление легко, пишет "Комсомольская правда".