Алина Загитова, несмотря на близость новогодних праздников, усиленно тренируется. Олимпийская чемпионка осваивает сложнейшие элементы – в частности, четверной прыжок.

Алина Загитова, несмотря на близость новогодних праздников,усиленно тренируется. Олимпийская чемпионка осваивает сложнейшие элементы – вчастности, четверной прыжок.Видеозапись четверного прыжка в исполнении выложилв сеть тренер Сергей Розанов, который работает вместе с командой ЭтериТутберидзе. Флип в четыре оборота – один из самых сложных в фигурном катании.Чемпионка пока что исполняет элемент со специальной страховкой.На чемпионате России в Саранске Алина заняла пятоеместо. Тем не менее, фигуристка пробилась в сборную страны, которая отправитсяна чемпионат Европы в Минск. Обошедшие Загитову первые три призера турнира -юниорки, они не прошли на европейское первенство из-за возрастного ценза.Однако четверные прыжки одна из них – Александра Трусова – исполняет наудивление легко, пишет "Комсомольская правда".