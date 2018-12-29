Недавно популярные исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова на всю страну признались, что у них рак кожи. Придя на передачу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион, они рассказали, как изменилась их жизнь после открытия такой тайны.

Недавно популярные исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова на всю страну признались, что у них рак кожи. Придя на передачу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", они рассказали, как изменилась их жизнь после открытия такой тайны.и прошли продолжительное лечение от онкологического заболевания, и теперь находятся в ремиссии. Однако, наученные горьким опытом, артисты теперь серьезно относятся к любому пятнышку на коже и намерены в ближайшем времени обследовать все родинки.Исполнители рассказали, что когда они обнародовали свой неутешительный диагноз, поклонники и прочая заинтересованная общественность оказала им поддержку, артистов буквально завалили пожеланиями скорейшего выздоровления. Более того, к Рыбину и Сенчуковой даже подходили прохожие и желали здоровья.А вот коллеги предпочли не реагировать. "Никто из коллег не звонил", – призналась . Однако она отметила, что когда они пересекались с другими артистами, то, к примеру, Лолита Милявская призналась, что боялась позвонить, потому что это очень деликатная тема.Интересно, что по работе им пришлось побывать в Эмиратах. Рыбин рассказал, что весь день они бродили по торговому центру, а как солнце зашло, вышли на пляж, уселись на шезлонги, прихватив напитки, и стали слушать бриз и музыку.Новый год пара встретит с друзьями. По словам артистов, их график расписан вплоть до Рождества. Они планируют встретиться со множеством приятелей. А потом отправятся за границу, но не на жаркий курорт, а в Рим. Тему подарков Виктор и Наталья уже обсудили – певец мечтает о парфюме, а супруга – о новом телефоне.