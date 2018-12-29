Бывший президент США Барак Обама рассказал у себя в Фейсбуке о наиболее полюбившихся ему фильмах 2018 года. Среди них оказались Черный клановец, Смерть Сталина, Черная пантера и другие.

Бывший президент США Барак Обама рассказал у себя в "Фейсбуке" о наиболее полюбившихся ему фильмах 2018 года. Среди них оказались "Черный клановец", "Смерть Сталина", "Черная пантера" и другие.По словам Обамы, традиционная оценка уходящего года через книги и фильмы дает ему возможность перевести дух и по-настоящему осознать значимость тех или иных событий. Бывший американский лидер признался, что искусство для него – неотъемлемая часть окружающей действительности.Список главных фильмов 2018 года по версии Барака Обамы выглядит следующим образом:"Аннигиляция";"Будешь моим соседом?";"Восьмой класс";"Если Бил-стрит могла бы заговорить";"Магазинные воришки";"Наездник";"Не оставляй следов";"Поддержите девушек";"Пылающий";"Рома";"Слепые пятна";"Смерть Сталина";"Черная Пантера";"Черный клановец".Главной книгой года Обама назвал мемуары своей жены Мишель "Becoming" ("Становление"). В настоящий момент супруги Обама разрабатывают для стриминг-сервиса Netflix документальные и художественные фильмы, а также сериалы.