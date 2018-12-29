Бывший президент США Барак Обама рассказал у себя в Фейсбуке о наиболее полюбившихся ему фильмах 2018 года. Среди них оказались Черный клановец, Смерть Сталина, Черная пантера и другие.
Бывший президент США Барак Обама рассказал у себя в "Фейсбуке" о наиболее полюбившихся ему фильмах 2018 года. Среди них оказались "Черный клановец", "Смерть Сталина", "Черная пантера" и другие.
По словам Обамы, традиционная оценка уходящего года через книги и фильмы дает ему возможность перевести дух и по-настоящему осознать значимость тех или иных событий. Бывший американский лидер признался, что искусство для него – неотъемлемая часть окружающей действительности.
Список главных фильмов 2018 года по версии Барака Обамы выглядит следующим образом:
"Аннигиляция";
"Будешь моим соседом?";
"Восьмой класс";
"Если Бил-стрит могла бы заговорить";
"Магазинные воришки";
"Наездник";
"Не оставляй следов";
"Поддержите девушек";
"Пылающий";
"Рома";
"Слепые пятна";
"Смерть Сталина";
"Черная Пантера";
"Черный клановец".
Главной книгой года Обама назвал мемуары своей жены Мишель "Becoming" ("Становление"). В настоящий момент супруги Обама разрабатывают для стриминг-сервиса Netflix документальные и художественные фильмы, а также сериалы.