Мать известного рэпера, Симона Юсупова, выложила в Instagram снимок
четырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница Тимати составит
конкуренцию самой Анастасии Волочковой.
Мать известного рэпера, Симона Юсупова, выложила в Instagram снимок
четырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница Тимати составит
конкуренцию самой Анастасии Волочковой.
На снимке девочка демонстрирует прекрасную растяжку.
Дочка рэпера показала шпагат в
купальнике. Знаменитая балерина, к слову, славится подобными фото.
Дочь с
малых лет занимается балетом и уже делает заметные успехи. Уже видно, что
девочка одарена в этом отношении. А недавно наследница известного певца
научилась садиться на шпагат. "На спорте", – гласит подпись к снимку.
Бабушка
Алисы похвасталась ее достижениями в соцсети. Фото малышки в стиле Анастасии
собрало массу восторженных откликов подписчиков.
Однако
мнения разделились. Многие стали обсуждать, целесообразно ли наследнице
носить раздельный купальник в столь юном возрасте.
Известно, что Алиса недавно улетела вместе с бабушкой в Доминикану, где будет
встречать Новый год. Именно там дочь Тимати и покрасовалась во "взрослом"
купальнике в стиле а-ля
Напомним,
дочь Тимати родила его бывшая невеста – модель Алена Шишкова. Воспитанием
девочки активно занимается мама рэпера. Она находится в прекрасных отношениях с
Аленой.