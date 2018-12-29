Мать известного рэпера, Симона Юсупова, выложила в Instagram снимок четырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница Тимати составит конкуренцию самой Анастасии Волочковой.

Мать известного рэпера, Симона Юсупова, выложила в Instagram снимокчетырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница Тимати составитконкуренцию самой Анастасии Волочковой.На снимке девочка демонстрирует прекрасную растяжку.Дочка рэпера показала шпагат вкупальнике. Знаменитая балерина, к слову, славится подобными фото.Дочь смалых лет занимается балетом и уже делает заметные успехи. Уже видно, чтодевочка одарена в этом отношении. А недавно наследница известного певцанаучилась садиться на шпагат. "На спорте", – гласит подпись к снимку.БабушкаАлисы похвасталась ее достижениями в соцсети. Фото малышки в стиле Анастасиисобрало массу восторженных откликов подписчиков.Однакомнения разделились. Многие стали обсуждать, целесообразно ли наследниценосить раздельный купальник в столь юном возрасте.Известно, что Алиса недавно улетела вместе с бабушкой в Доминикану, где будетвстречать Новый год. Именно там дочь Тимати и покрасовалась во "взрослом"купальнике в стиле а-ляНапомним,дочь Тимати родила его бывшая невеста – модель Алена Шишкова. Воспитаниемдевочки активно занимается мама рэпера. Она находится в прекрасных отношениях сАленой.