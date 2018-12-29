Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с празднованием Рождества Христова с 6 по 7 января 2019 года на территории города Москвы будет ограничено в движение транспорта:- с 18.00 6 января 2019 года до 03.00 7 января 2019 года по улице Волхонка (от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка), Соймоновскому проезду (от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной);- с 06.00 до 21.00 6 января 2019 года и с 06.00 до 21.00 7 января 2019 года по Елоховскому проезду (от улицы Нижняя Красносельская до улицы Новорязанская)Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81