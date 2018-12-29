Злоумышленник обслуживал банкет в качестве официанта и похитил оставленные без присмотра часы...

Сотрудники ОУР ОП «Китай-город» задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих часов.В полицию поступило заявление от руководителя одной из коммерческих организаций. Он рассказал, что во время проведения корпоративного банкета в ресторане одной из гостиниц столицы неизвестный похитил принадлежащие ему часы, которые находились на столе. Материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник обслуживал банкет в качестве официанта и похитил оставленные без присмотра часы.Отделением дознания ОП «Китай-город» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61