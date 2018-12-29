Злоумышленница пользовалась тем, что заявители в торговом центре рассматривали товары и похищала из карманов одежды дорогостоящие мобильные телефоны...

«Сотрудники ОУР ОМВД Росси по Пресненскому району задержали девушку, подозреваемую в кражах телефонов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции от 38-летнего мужчины поступило заявление о том, что в помещении одного из торгово-развлекательных центров на Пресненской набережной он обнаружил отсутствие в кармане пальто своего мобильного телефона. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – приезжую девушку. Установлена причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям. В этом же торговом центре злоумышленница похитила у 28-летнего мужчины мобильный телефон стоимостью 95 тысяч рублей, а у 44-летней женщины мобильный телефон стоимостью 80 тысяч рублей.Таким образом, общий материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей.Злоумышленница пользовалась тем, что заявители в торговом центре рассматривали товары и похищала из карманов одежды дорогостоящие мобильные телефоны, которые впоследствии сбывала, а вырученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60