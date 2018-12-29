Злоумышленники звонили с незарегистрированных мобильных телефонов на стационарные номера потенциальных жертв и, представляясь родственниками, сообщали, что им срочно нужны денежные средства...

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО при содействии службы безопасности одного из столичных банков задержали троих граждан по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении пожилых жителей столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий ТитовОперативники установили, что подозреваемые с января 2018 года звонили с незарегистрированных мобильных телефонов на стационарные номера потенциальных жертв и, представляясь родственниками, сообщали, что им срочно нужны денежные средства. Потерпевшие перечисляли деньги на указанные злоумышленниками электронные счета, счета мобильных телефонов и банковские карты третьих лиц. Таким образом, жертвами подозреваемых стали более 50 граждан. Ущерб, причиненный потерпевшим, устанавливается.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Калужской области. Ими оказались трое граждан в возрасте от 35 до 40 лет, двое из которых ранее судимы.В ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 80 сим-карт, 20 мобильных телефонов и 23 банковские карты.По данному факту следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56