Артем Шейнин не видит ничего предосудительного в своем поведении на вечеринке, запись с которой попала в Сеть. Известный телеведущий уверен: если бы на видео был рядовой гражданин, все бы только порадовались за участников веселого мероприятия.

Артем Шейнин не видит ничего предосудительного в своемповедении на вечеринке, запись с которой попала в Сеть. Известный телеведущийуверен: если бы на видео был рядовой гражданин, все бы только порадовались заучастников веселого мероприятия.Любой публичный человек должен быть готов к повышенномувниманию к своей персоне. Более того, когда правила дорожного движения нарушаетчеловек на Porsche Cayenne, это злит намного больше, чем если бы точно так жепоступил человек на честно заработанной "шестерке", рассуждаетШейнин."Эти люди предполагают, что я зарабатываю энноеколичество денег, – больше, чем они, – и поэтому живу, как считают, куда болеехорошей жизнью, чем они. При этом еще и позволяю себе "вот такое", -сказал журналист. Сам же Шейнин не считает произошедшее на новогодней вечеринкесотрудников ток-шоу "Время покажет" чем-то из ряда вон выходящим и ужтем более – порочащим его.Напомним, видео появилось в Сети на днях. На нем подвыпившийтелеведущий произносит тост, сдабривая свою речь нецензурными выражениями. ОдетШейнин в майку с матерными надписями на английском языке. Пользователи соцсетейвозмутились, назвали тележурналиста "быдлом", а вечеринку – "сходкойна малине".Артем уверен, что ни о каком преднамеренном "сливе"видеоролика в Сеть не может идти и речи. Просто кому-то оказалось выгоднымподнять вокруг этой истории "хайп", считает журналист."Человек пришел на вечеринку для того, чтобы вместе совсеми повеселиться и так далее. И ему было круто, клево, все понравилось. И вотчеловек, которому все очень понравилось, искренне поделился тем, как у нас всебыло клево. По неопытности или по неосторожности…", – сказал винтервью РИА ФАН.Что касается его собственного поведения, тозаявляет: он никогда не представлялся публике борцом за нравственность илиабсолютную трезвость. И на вечеринке – которую, подчеркивает Шейнин, устроили сотрудники в ресторане насвои деньги – веселился, как любой другой человек.