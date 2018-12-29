Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь.
Артист подводит итоги уходящего года.
Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь.
Артист подводит итоги уходящего года.
Филипп отмечает, что по традиции 31 декабря пустится во все тяжкие – снимет все
ограничения в еде. Весь год Киркоров терзал себя диетами, следил за весом и
считал калории. И, наконец, за праздничным столом он сможет позволить себе не думать о фигуре.
"Праздничным столом займется наша тетушка Мари. Она сама все
готовит, при этом делает все великолепно. Оливье будет обязательно. Перед
основным праздником мы обязательно устроим Новый год для детей", – поделился
артист.
По словам Киркорова, торжеством для его отпрысков Аллы-Виктории
и Мартина занимаются профессионалы. Не все знают, но у Филиппа есть собственная
фирма по организации мероприятий.
Плотно поужинав с семьей, поп-король оставит детей и уедет на работу. В
новогоднюю ночь у него запланировано выступление.
Подводя итоги уходящего года, артист сетует, что оставил
любимую дочь без главного праздника в своей жизни – первой школьной линейки. Алла-Виктория
стала первоклассницей только 1 октября.
"Я думал, что моя девочка пойдет в
первый класс в год Свиньи. Хотел продлить ей детство. Но, когда мы пришли в
подготовительный класс 1 сентября, через десять дней учителя подошли и сказали:
"Мы советуем перевести вашу дочь в школу!" – рассказал артист. добавил, что на этот раз не хочет ничего загадывать или планировать.
Артист отметил, что год собаки был для него очень урожайным.
Поп-король выпустил в свет сразу три хита. "Я это могу сказать точно, потому
что спел за 30 лет приличное количество хитов, начиная от "Атлантиды" и
заканчивая "Цвет настроения черный" с Егором Кридом. Хит – это всегда химия. Я
не мог предположить, что такая песня, как "Зайка", может взорвать всю страну.
Но видите, как получилось", – цитирует .