Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь. Артист подводит итоги уходящего года.

Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь.Артист подводит итоги уходящего года.Филипп отмечает, что по традиции 31 декабря пустится во все тяжкие – снимет всеограничения в еде. Весь год Киркоров терзал себя диетами, следил за весом исчитал калории. И, наконец, за праздничным столом он сможет позволить себе не думать о фигуре."Праздничным столом займется наша тетушка Мари. Она сама всеготовит, при этом делает все великолепно. Оливье будет обязательно. Передосновным праздником мы обязательно устроим Новый год для детей", – поделилсяартист.По словам Киркорова, торжеством для его отпрысков Аллы-Викториии Мартина занимаются профессионалы. Не все знают, но у Филиппа есть собственнаяфирма по организации мероприятий.Плотно поужинав с семьей, поп-король оставит детей и уедет на работу. Вновогоднюю ночь у него запланировано выступление.Подводя итоги уходящего года, артист сетует, что оставиллюбимую дочь без главного праздника в своей жизни – первой школьной линейки. Алла-Викториястала первоклассницей только 1 октября."Я думал, что моя девочка пойдет впервый класс в год Свиньи. Хотел продлить ей детство. Но, когда мы пришли вподготовительный класс 1 сентября, через десять дней учителя подошли и сказали:"Мы советуем перевести вашу дочь в школу!" – рассказал артист. добавил, что на этот раз не хочет ничего загадывать или планировать.Артист отметил, что год собаки был для него очень урожайным.Поп-король выпустил в свет сразу три хита. "Я это могу сказать точно, потомучто спел за 30 лет приличное количество хитов, начиная от "Атлантиды" изаканчивая "Цвет настроения черный" с Егором Кридом. Хит – это всегда химия. Яне мог предположить, что такая песня, как "Зайка", может взорвать всю страну.Но видите, как получилось", – цитирует .