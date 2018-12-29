Если вам одинаково интересны и блокчейн, и смартфоны, то вы точно не могли пропустить 29 ноября и 15 декабря 2018 года. Да, в эти дни был официально представлен и поступил в продажу первый в мире криптосмартфон Finney

Если вам одинаково интересны и блокчейн, и смартфоны, то вы точно не могли пропустить 29 ноября и 15 декабря 2018 года. Да, в эти дни был официально представлен и поступил в продажу первый в мире криптосмартфон Finney. Этот революционный проект – гордость компании Sirin Labs и ее основателей – Моше Хогега и Кенеса Ракишева.

Но что же такого уникального в этом устройстве? Почему без него просто не обойтись всем тем, кто владеет криптовалютами и регулярно совершает различные операции с виртуальными монетами? И почему бизнесмен и венчурный инвестор из Казахстана ракишев Кенес смело назвал смартфон Finney «будущим айфоном»?

Все дело – в технологиях, не имеющих аналогов в мире

Finney – не просто очередной красивый смартфон, созданный для временного хайпа. Это уникальное устройство, буквально напичканное инновационными технологиями, которые способны защитить ваши виртуальные деньги от любых угроз внешнего мира. Давайте знакомиться с этими технологиями подробнее:



Надежный Cold Storage Crypto Wallet. Или «холодный» блокчейн-кошелек. Эта встроенная умная штука надежно защищает смартфон от взлома. А еще кошелек умеет хранить и передавать разные виды виртуальных монет и токенов. Даже если смартфон разрядился во время выполнения транзакции, об электронных деньгах можно не беспокоиться.

Проприетарная Sirin OS с открытым исходным кодом. Это фирменная операционная система компании с оболочкой Android 8.1 Oreo. Уникальна она тем, что получила необходимые опции и тонкие настройки для защиты от взлома или скрытого майнинга. Это сканер сетчатки глаза, пароль для дополнительной защиты и дактилоскопический датчик.

Дополнительный дисплей Safe Screen. Дизайн смартфона Finney – предел самых смелых фантазий. Как давно вы держали в руках столь функциональный слайдер? Второй дисплей совсем небольшой, он нужен для отображения данных о транзакциях с криптовалютами. Фишка в том, что дисплей работает на отдельном железе и софте, чтобы обеспечить владельцу еще больше безопасности.

Мощная «начинка» на уровне топовых флагманов. Криптосмартфон, как и другие аналогичные девайсы, нуждается в шустром процессоре, достаточном объеме оперативной и встроенной памяти, живучем аккумуляторе, классных камерах для селфи и, конечно, современных интерфейсах. Это все у Finney есть. А еще есть уникальная функция ускоренной зарядки батареи на 50% всего за 30 минут.

Технология передачи заряда батареи. Теперь транзакция с криптовалютами не прервется по причине низкого заряда батареи. И каждый майнер сможет быть онлайн – нужно лишь поделиться зарядом с одного устройства на другое. Функция работает стабильно – никаких сбоев и долгих ожиданий.



Теперь вы понимаете, почему Кенес Ракишев и команда Sirin Labs считают этот смартфон уникальным и одним из наиболее защищенных в мире? Но самое интересное – это стоимость устройства. Она составит $999. Идеальный подарок к Рождеству или Новому году, не так ли? Ищите Finney на Amazon – он уже доступен к заказу в ряде стран!