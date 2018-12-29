Артистка 28 декабря записала резонансное видеообращение к пользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. Слова Славы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться СМИ.

Артистка 28 декабря записала резонансное видеообращение кпользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. СловаСлавы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждатьсяСМИ.Артистка высказаласьпо поводу показываемых на телевидении роликов, где граждан просят перевестиденьги на помощь нуждающимся, в том числе, тяжелобольным детям. отметила,что молчала несколько лет, но теперь ее терпению пришел конец."Когда началасьвот эта история…на телевидении начали крутить видеоролики с сюжетами "Помогите,пожалуйста, детям! Нужна помощь, помогите деньгами, отправьте смс". Как нестыдно собирать с обычных людей деньги?" – возмутилась Слава. Обрушилась скритикой она и на деятельность благотворительных фондов. Певица отметила, что ониее бесят больше всего."Богатейшиелюди, а устраивают какие-то конкурсы. Вам не стыдно? Если хотите помочь —помогайте тихо! Вы очень богаты! Вот эта благотворительность – это самоеужасное, что может быть. Это не благотворительность, это "тварительность", -заявила артистка. С мнением , мягко говоря, согласились далеко не все.Но у исполнительницы нашелся заступник. Член экспертного совета по развитию информационногообщества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру"свое отношение к высказываниям певицы. По его мнению, Слава "абсолютноверно расставила акценты"."Тот факт, что федеральные каналы регулярно давят нажалость малообеспеченных телезрителей скидываться по копейке наблаготворительность, выглядит кощунственно. Конечно, у людей сердце не каменное,видя больных детей, телезрители, несмотря на то, что ущемляют собственных чад,все равно эти копейки шлют", – заявил Манукян.По его мнению, к благотворительности люди должныприходить "не через выкручивание души средствами федерального телевидении",поскольку состоятельные люди телевизор смотрят редко, если смотрят вообще. "Именноони в нашей стране должны показывать пример и стать флагманамиблаготворительности, а не те, кто считают копейки от зарплаты до зарплаты".Эксперт призвал состоятельным россиянам поучиться в этомплане у Запада. "Я преклоняюсь перед теми, кто сегодня помогает больным иособенным детям. В этом плане для меня авторитеты Чулпан Хаматова, Дина Корзун,Константин Хабенский, Татьяна Друбич, Нюта Федермессер, Егор Бероев, КсенияАлферова и Саркис Гогорян", – заключил Вадим Манукян.