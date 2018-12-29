Артистка 28 декабря записала резонансное видеообращение к
пользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. Слова
Славы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться
СМИ.
Артистка 28 декабря записала резонансное видеообращение к
пользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. Слова
Славы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться
СМИ.
Артистка высказалась
по поводу показываемых на телевидении роликов, где граждан просят перевести
деньги на помощь нуждающимся, в том числе, тяжелобольным детям. отметила,
что молчала несколько лет, но теперь ее терпению пришел конец.
"Когда началась
вот эта история…на телевидении начали крутить видеоролики с сюжетами "Помогите,
пожалуйста, детям! Нужна помощь, помогите деньгами, отправьте смс". Как не
стыдно собирать с обычных людей деньги?" – возмутилась Слава. Обрушилась с
критикой она и на деятельность благотворительных фондов. Певица отметила, что они
ее бесят больше всего.
"Богатейшие
люди, а устраивают какие-то конкурсы. Вам не стыдно? Если хотите помочь —
помогайте тихо! Вы очень богаты! Вот эта благотворительность – это самое
ужасное, что может быть. Это не благотворительность, это "тварительность", -
заявила артистка. С мнением , мягко говоря, согласились далеко не все.
Но у исполнительницы нашелся заступник. Член экспертного совета по развитию информационного
общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру"
свое отношение к высказываниям певицы. По его мнению, Слава "абсолютно
верно расставила акценты".
"Тот факт, что федеральные каналы регулярно давят на
жалость малообеспеченных телезрителей скидываться по копейке на
благотворительность, выглядит кощунственно. Конечно, у людей сердце не каменное,
видя больных детей, телезрители, несмотря на то, что ущемляют собственных чад,
все равно эти копейки шлют", – заявил Манукян.
По его мнению, к благотворительности люди должны
приходить "не через выкручивание души средствами федерального телевидении",
поскольку состоятельные люди телевизор смотрят редко, если смотрят вообще. "Именно
они в нашей стране должны показывать пример и стать флагманами
благотворительности, а не те, кто считают копейки от зарплаты до зарплаты".
Эксперт призвал состоятельным россиянам поучиться в этом
плане у Запада. "Я преклоняюсь перед теми, кто сегодня помогает больным и
особенным детям. В этом плане для меня авторитеты Чулпан Хаматова, Дина Корзун,
Константин Хабенский, Татьяна Друбич, Нюта Федермессер, Егор Бероев, Ксения
Алферова и Саркис Гогорян", – заключил Вадим Манукян.