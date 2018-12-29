29.12.2018

2018-12-29 13:20:44

Под Москвой в выгребной яме туалета нашли изрубленное тело пенсионера

В выгребной яме туалета на участке в деревне Кирилловка городского поселения Томилино Люберецкого муниципального округа Московской области было обнаружено тело 66-летнего пенсионера с резаными ранами шеи и головы, передает телеканал "". По версии следствия, мужчина стал жертвой своего 62-летнего приятеля, с которым они временно делили один дом. Сообщается, что тот до смерти забил несчастного топором, а затем спрятал его тело в нечистотах.