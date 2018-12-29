В Улан-Удэ (Бурятия) суд признал виновным в покушении на убийство ученика среднеобразовательной школы N5 и приговорил его к принудительному лечению.

В Улан-Удэ (Бурятия) суд признал виновным в покушении на убийство ученика среднеобразовательной школы N5 и приговорил его к принудительному лечению, передает "Интерфакс".Как сообщалось ранее, 19 января 2018 года девятиклассник вместе с двумя несовершеннолетними одноклассниками напал с топором на учительницу и учеников седьмого класса, после чего устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью и ранил себя ножом.Подросток обвиняется по статьям: "Покушение на убийство двух и более лиц", "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества", "Угроза убийством" УК РФ.В результате нападения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы семь человек, в том числе и сам нападавший.