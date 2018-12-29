Лидер российской группы Ленинград резким стихотворением отреагировал на просьбу воспитанников детских домов, которые попросили у Деда Мороза на Новый года одежду от Gucci, обувь Nike и Reebok и другие дорогие вещи. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Сергея Шнурова за его реакцию на резонансный инцидент.

Лидер российской группы "Ленинград" резкимстихотворением отреагировал на просьбу воспитанников детских домов,которые попросили у Деда Мороза на Новый года одежду от Gucci, обувь Nike и Reebok и другие дорогие вещи. Член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукянраскритиковал Сергея Шнурова за его реакцию на резонансный инцидент.Стих традиционно опубликовал на своей странице в Instagram."Распустились что-то дети эти, / Про войну кино в приоритете, / А ониопять хотят шмотье от Гуччи".Музыкант в ироничной форме предложил ввести в модугимнастерки, тельняшки и кирзовые сапоги. "Разморозить бы пора ГУЛАГазоны, / Чтоб вернуть традиции в одежде", – заключил артист."Впоследнее время у Шнурова что ни день, то стишки на злободневную тему. Однако вэтот раз, на мой взгляд, он перешел грань приличия", – высказался в беседе с "Дни.ру"Манукян. "Он решил поиздеваться над запросами детдомовских воспитанников,которые, видите ли, захотели себе попросить у Деда Мороза модную обувьиностранного производства на Новый год", – возмутился эксперт.Манукян пристыдил критическими замечаниями "согнувв бараний рог". "Вместо того, чтобы хохмить, долларовый миллионер мог бы тихоотправить им эти Gucci и не делать хайп по крайней мере на этой теме. Надеюсь,что представительство Gucci в России тоже обратит внимание на просьбу этихдеток", – заявил Манукян.При этом собеседник "Дни.ру" добавил, что у сирот итак жизнь – не сахар, и им хочется чуда. Ведь обувь российского производстваони и так носят каждый день. По словам Вадима Манукяна, в Новый год детям нужнодарить праздник, а не издеваться над их запросами.