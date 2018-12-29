Лидер российской группы Ленинград резким
стихотворением отреагировал на просьбу воспитанников детских домов,
которые попросили у Деда Мороза на Новый года одежду от Gucci, обувь Nike и Reebok и другие дорогие вещи. Член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
раскритиковал Сергея Шнурова за его реакцию на резонансный инцидент.
Лидер российской группы "Ленинград" резким
стихотворением отреагировал на просьбу воспитанников детских домов,
которые попросили у Деда Мороза на Новый года одежду от Gucci, обувь Nike и Reebok и другие дорогие вещи. Член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
раскритиковал Сергея Шнурова за его реакцию на резонансный инцидент.
Стих традиционно опубликовал на своей странице в Instagram.
"Распустились что-то дети эти, / Про войну кино в приоритете, / А они
опять хотят шмотье от Гуччи".
Музыкант в ироничной форме предложил ввести в моду
гимнастерки, тельняшки и кирзовые сапоги. "Разморозить бы пора ГУЛАГа
зоны, / Чтоб вернуть традиции в одежде", – заключил артист.
"В
последнее время у Шнурова что ни день, то стишки на злободневную тему. Однако в
этот раз, на мой взгляд, он перешел грань приличия", – высказался в беседе с "Дни.ру"
Манукян. "Он решил поиздеваться над запросами детдомовских воспитанников,
которые, видите ли, захотели себе попросить у Деда Мороза модную обувь
иностранного производства на Новый год", – возмутился эксперт.
Манукян пристыдил критическими замечаниями "согнув
в бараний рог". "Вместо того, чтобы хохмить, долларовый миллионер мог бы тихо
отправить им эти Gucci и не делать хайп по крайней мере на этой теме. Надеюсь,
что представительство Gucci в России тоже обратит внимание на просьбу этих
деток", – заявил Манукян.
При этом собеседник "Дни.ру" добавил, что у сирот и
так жизнь – не сахар, и им хочется чуда. Ведь обувь российского производства
они и так носят каждый день. По словам Вадима Манукяна, в Новый год детям нужно
дарить праздник, а не издеваться над их запросами.