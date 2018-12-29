В преддверии самого долгожданного праздника начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов вместе и сотрудники Управления по традиции посетили ребят из Филимонковского детского дома-интерната...

Полицейский Дед Мороз приехал в гости к ребятам из подшефного детского дома-интерната «Солнышко».Новый год – самый желанный и долгожданный праздник. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Ведь именно под Новый год исполняются все заветные желания. И в преддверии самого долгожданного праздника начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов вместе и сотрудники Управления по традиции посетили ребят из Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко», чтобы подарить малышам день сказки и волшебства, которых им так не хватает.На праздничном мероприятии собрались практически все воспитанники детского дома-интерната, ребята самых разных возрастов. Поздравить своих подопечных приехали также многочисленные друзья детского дома, которые на протяжении многих лет оказывают ему добровольную посильную помощь.Воспитанники детского дома вместе с педагогами подготовили для встречи с полицейскими настоящее новогоднее торжество и перенесли всех присутствующих в атмосферу дворцовых балов XIX века. Никто в этот праздничный вечер не остался равнодушным к приглашению на танец, гости с удовольствием вальсировали с юными воспитанниками, которые проявили настоящий талант, как в исполнении классического вальса, так и в зажигательной кадрили.Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов сердечно поздравил всех воспитанников и педагогов детского дома-интерната «Солнышко» с праздником, пожелав им здоровья, благополучия, счастья и исполнения всех самых заветных желаний и поблагодарил всех присутствующих за подаренные минуты искренней радости, тёплый приём и возможность ненадолго окунуться в атмосферу необычного новогоднего праздника.И конечно, в завершении праздничного вечера начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили юным воспитанникам сладости и новогодние подарки.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79