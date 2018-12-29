В преддверии праздников сотрудники столичной Госавтоинспекции посетили образовательные учреждения г. Москвы...

В преддверии праздников сотрудники 5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве посетили образовательные учреждения г. Москвы.Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с Новым годом. Сказочные персонажи в игровой форме провели занятие по Правилам дорожного движения, а также рассказали о необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток.Школьники с радостью читали стихи и разгадывали новогодние загадки. Дети дружно отвечали на вопросы веселой тематической викторины, за что все получили в подарок «волшебные» световозвращающие браслеты.Сорудники 9 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве во главе с заместителем командира майором полиции Леонидом Демидовым поздравили обучающихся ГБОУ Школа № 709 и взрослых участников дорожного движения с наступающими новогодними праздниками и напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.В завершение встреч дети поблагодарили инспекторов дорожно-патрульной службы за увлекательные и познавательные предновогодние утренники.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81