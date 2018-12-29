Дисциплинированным водителям были адресованы теплые пожелания, слова благодарности за четкое выполнение дорожных требований...

Необычный патруль отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы могли увидеть водители и пешеходы на выезде из города по Можайскому шоссе.Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЗАО приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». После остановки автомобиля для проверки документов, к машине подходил командир Отдельного батальона ДПС подполковник полиции Михаил Сериков, поздравлял водителей с безаварийной ездой и примерным поведением на дорогах, с наступлением Нового Года, желал успехов и дальнейшего неукоснительного следования правилам дорожного движения.Если в автомобиле находился ребенок, Дед Мороз находил для него не только теплые и приветливые слова, но и дарил подарки: брелоки, поздравительные открытки и набор детских сладостей.Дисциплинированным водителям были адресованы теплые пожелания, слова благодарности за четкое выполнение дорожных требований. Водителям, в истории которых обнаруживались нарушения ПДД, советовали быть более внимательными, обращали их внимание на повышенную опасность управления автотранспортным средством, а также вручали экземпляр «Правил дорожного движения», изданный в последней актуальной редакции.Веселую новогоднюю акцию на Западе столицы с участием полицейского-Деда Мороза автомобилисты встретили с большим удовольствием.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39