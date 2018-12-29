Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна стала темой номер один для фанатов телестройки. Поклонники шоу Дом-2 с любопытством смакуют подробности.

Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесянастала темой номер один для фанатов телестройки. Поклонники шоу "Дом-2" слюбопытством смакуют подробности.Неделю назад Иосиф и Саша стали мужем иженой. Торжественная церемония прошла в Вернадском ЗАГСе, куда молодые приехалина шикарном авто.Невеста была облачено в белоснежноесвадебное платье с пышной юбкой. Как стало известно, работа над нарядом пышкиЧерно началась еще в начале декабря. Ткани привозили из Франции специально дляСаши.Однако, когда наряд был почти готов, Чернорешила, что кружево не ей не подходит. В результате пришлось заказывать вПариже новую партию тканей, которые экспресс-рейсом доставили на "Дом-2".Портнихи работали круглосуточно, чтобыугодить требовательной жительнице телестройки. В итоге Черно осталась довольна.Однако из-за капризов пышки, платьеполучилось очень дорогим. Его стоимость превысила 450 тысяч рублей. Об этомсообщает Instagram –аккаунт dom2magazine.Отметим, что заоблачная стоимостьсвадебного платья участницы взбесила фанатов. Многих злило, что лентяйкаиз потратила на наряд сумму, превышающую их годовой доход."Конечно стоимость превысила 450 тыс!Одного материала нужно километр! Даже если он дешевый, но количество!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ага, как же 450...ему цену максимум 40 не более, лучше быволосы помыла свои и прическу нормальную сделала, про туфли вообще молчу,звЯзда🤣 Вообще смотреть на нее противно, не поворотливая, не ухоженнаябабенка, которой нет даже и 30!", "Сколько-сколько?😂😂😂вы че, издеваетесь?", "А еще говорят, что там бабки маленькие платят. Жалуются", "Нахаляву и уксус сладкий! Дармоеды!", "Может быть 45тысяч? Еще куда не шло", "Ну-ну!!!!Дорого-богато!!!🤣🤣","Да какая эта звезда ? Метеорит ☄️просто . А перешивали его потому что потолстела она !!!!! И вообще вся свадьбафриковая", – негодовали поклонники шоу .