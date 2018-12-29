Невезучий преступник расстался с жизнью при попытке ограбить магазин на заправке – оба посетителя, находившихся в торговом зале в вечерний час, оказались вооруженными сотрудниками правоохранительных органов в штатском.

Чуть менее 20 секунд потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы нейтрализовать грабителя, пришедшего на заправку в муниципалитете Пальоса, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.Вечером в минувший четверг, 27 декабря, молодой человек, вооруженный ножом, потребовал от кассира на АЗС отдать ему выручку.Один из посетителей выхватил пистолет и выступил в рукопашную схватку со злоумышленником. В этот момент второй покупатель тоже извлек оружие и с небольшой дистанции открыл огонь на поражение.Как сообщают местные СМИ, оба мужчины оказались сотрудниками различных полицейских подразделений в штатском. Они заехали на заправку по своим делам, однако в их планы вмешался грабитель, которого им удалось обезвредить.Нападавший скончался от полученных огнестрельных ранений, а один из стражей порядка получил порез.