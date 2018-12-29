Герцогиня Сассекская держится на публике уверенно и серьезно, но знает ли принц Гарри о ее диком прошлом? Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первой свадьбы с Тревором Энгельсоном. Об этом рассказал один из гостей церемонии.

ГерцогиняСассекская держится на публике уверенно и серьезно, но знает ли принц Гарри оее диком прошлом? Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первойсвадьбы с Тревором Энгельсоном. Об этом рассказал один из гостей церемонии.Свадьба актрисы спродюсером состоялась на Ямайке в 2011 году. Церемониюпосетили около ста гостей. Один из присутствующих признался, что жених иневеста купили марихуану у одного из сотрудников гостиницы, где они остановились. "Треворвоспользовался своим обаянием и быстро нашел работника отеля, который обеспечилих нужным товаром", – вспоминает он.Будущая герцогиня осталась довольнаподарком, хотя вскоре оказалось, что у нее практически не было опыта употребления такихвредных веществ. "У Тревора и его друзей уже был такой опыт. А всегда была утонченной женщиной, которая предпочитает шампанское.Она не знала, как курить. Тем не менее влюбленные были очень рады, что у них есть такой сюрприз длягостей. Это была свадьба на Ямайке, и они подумали, что будет очень круто, еслиони смогут достать такие вещества. Актриса надеялась, что сделает это событиезапоминающимся. Она хотела показать другую, более дерзкую себя, и никто этого не ожидал", – отметил источник.Гость добавил,что будущим супругам удалось сделать двести сигарет. Вечеринкабыла нелегальной, потому что в то время употребление любых наркотиков былозапрещено. "Люди были удивлены, но никтоне выступил против. И все прошло очень хорошо. Невеста совсем не боялась, что могутвозникнуть проблемы с законом. Это было частью их плана", – поделился он."Это произошло еще замного лет до встречи с принцем Гарри. На вечеринке было много алкоголя, людипробовали разные коктейли. Некоторые друзья Тревора и коллеги актрисы по сериалу "Форс-мажоры"чуть не устроили драку. Гости играли на песке, некоторые спали,другие шумели", – отметил очевидец. Гость описал церемонию как "отличный уикенд подсолнцем и звездами".