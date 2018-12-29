Герцогиня
Сассекская держится на публике уверенно и серьезно, но знает ли принц Гарри о
ее диком прошлом? Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первой
свадьбы с Тревором Энгельсоном. Об этом рассказал один из гостей церемонии.
Герцогиня
Сассекская держится на публике уверенно и серьезно, но знает ли принц Гарри о
ее диком прошлом? Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первой
свадьбы с Тревором Энгельсоном. Об этом рассказал один из гостей церемонии.
Свадьба актрисы с
продюсером состоялась на Ямайке в 2011 году. Церемонию
посетили около ста гостей. Один из присутствующих признался, что жених и
невеста купили марихуану у одного из сотрудников гостиницы, где они остановились. "Тревор
воспользовался своим обаянием и быстро нашел работника отеля, который обеспечил
их нужным товаром", – вспоминает он.
Будущая герцогиня осталась довольна
подарком, хотя вскоре оказалось, что у нее практически не было опыта употребления таких
вредных веществ. "У Тревора и его друзей уже был такой опыт. А всегда была утонченной женщиной, которая предпочитает шампанское.
Она не знала, как курить. Тем не менее влюбленные были очень рады, что у них есть такой сюрприз для
гостей. Это была свадьба на Ямайке, и они подумали, что будет очень круто, если
они смогут достать такие вещества. Актриса надеялась, что сделает это событие
запоминающимся. Она хотела показать другую, более дерзкую себя, и никто этого не ожидал", – отметил источник.
Гость добавил,
что будущим супругам удалось сделать двести сигарет. Вечеринка
была нелегальной, потому что в то время употребление любых наркотиков было
запрещено. "Люди были удивлены, но никто
не выступил против. И все прошло очень хорошо. Невеста совсем не боялась, что могут
возникнуть проблемы с законом. Это было частью их плана", – поделился он.
"Это произошло еще за
много лет до встречи с принцем Гарри. На вечеринке было много алкоголя, люди
пробовали разные коктейли. Некоторые друзья Тревора и коллеги актрисы по сериалу "Форс-мажоры"
чуть не устроили драку. Гости играли на песке, некоторые спали,
другие шумели", – отметил очевидец. Гость описал церемонию как "отличный уикенд под
солнцем и звездами".