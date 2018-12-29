Большинство граждан Украины неодобрительно относятся к деятельности лидера Петра Порошенко и правительства. Такие данные предоставил центр социальных исследований София.

Большинство граждан Украины неодобрительно относятся к деятельности лидера Петра Порошенко и правительства. Такие данные предоставил центр социальныхисследований "София".Представители центра провели опрос среди жителей страны с 16 по 25 декабря. Участниками исследования стали две тысячи совершеннолетнихграждан из всех областей, которые находятся на подконтрольной Украине территории.Выяснилось, что количество респондентов, которые отрицательноотносятся к работе Петра Порошенко, составляет 81,9 %. "Еще 13,5% реципиентов ее"скорее одобряют", что касается тех, кто целиком доволен работой Порошенко,их оказалось всего 2,8%", – передает РИА Новости.Работой кабинета министров остались довольны лишь 6,8%граждан. 86,9% украинцев неодобрительно отзываются о деятельности правительства.Выборы президента на Украине пройдут 31 марта следующегогода. Любопытно, что нынешний глава страны занимает лишь четвертую строчку врейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4 % жителей страны. На первой строчке расположилась Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 16,9 %украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – его поддерживают 11,3 %респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей.