По факту нападения на Давида Нуриева, известного как рэпер Птаха, возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство. Накануне о своей причастности к нападению на него в своем микроблоге открыто заявил рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), который рассказал, что Птаха, убегая от них, порвал штаны.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что по факту нападения на Давида Нуриева, известного как рэпер Птаха, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".По его словам, днем 28 декабря в Москве, на улице Новорязанская, несколько человек нанесли Нуриеву телесные повреждения.При этом у злоумышленников был предмет, похожий на бейсбольную биту, передает Агентство городских новостей "Москва".Ведется следствие.Ранее сообщалось, что несколько неизвестных сзади напали с битой на Птаху. Рэпер бросился наутек и попросил помощи у охранников ближайшего торгового центра, затем прибыла полиция.Уже вскоре о своей причастности к нападению в "Твиттере" заявил рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), с которым у Птахи давние счеты. Он сообщил, что Птаха убегал от них и порвал штаны.Вскоре в Сети появилось видео нападения.Кроме того, Obe 1 Kanobe опубликовал в своем микроблоге фото, на котором у Птахи в руках предмет, похожий на пистолет.