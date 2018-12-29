Скандалы с участием знаменитостей уже перестали шокировать публику. Однако поклонники продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд, благо те регулярно дают повод для новых обсуждений. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года.

Скандалы с участием знаменитостей уже перестали шокировать публику. Однако поклонники продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд, благо те регулярно дают повод для новых обсуждений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года.Виталина Цымбалюк-Романовская, чье имя прогремело на всю страну и успело стать едва ли не нарицательным после скандального развода с актером Арменом Джигарханяном, не побоялась быть понятой превратно и сделала скандальное заявление. Она заметила, что ее новый друг, певец Прохор Шаляпин, оказался Свиньей, как и бывший супруг.Речь, разумеется, идет не о личных качествах музыканта и актера. Все дело лишь в годе рождения артистов и его значении по китайскому календарю.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года, читайте в и специальных .