Дети и внуки Людмилы Гурченко ни разу не появились в доме-музее великой актрисы. За квартирой прославленной артистки, где хранятся уникальные экспонаты, присматривает ее муж Сергей Сенин.

Дети и внуки Людмилы Гурченко ни разу не появились вдоме-музее великой актрисы. За квартирой прославленной артистки, где хранятсяуникальные экспонаты, присматривает ее муж Сергей Сенин.В квартире, где жила Людмила Гурченко, хранятся вещи,которым нет цены. Чего стоят одни лишь наряды от Валентина Юдашкина и РобертоКавалли. Цены на винтажные платья от итальянского дизайнера начинаются от 100тысяч рублей. Практически каждая вещь в этой квартире – уникальный экспонат.Главной изюминкой музея стала коллекция изделий из урановогостекла, которую Людмила Гурченко собирала на протяжении всей жизни. Этотматериал считается одним из самых редких и дорогих из-за своих уникальныхсвойств. Под ультрафиолетом он приобретает зеленое свечение.Нетронутый интерьер сохранил в квартире последний мужактрисы, продюсер Сергей Сенин. Чтобы сохранить музей, он в свое время выплатилотступные ныне покойной дочери Гурченко Марии и отказался от половины дачи,доставшейся ему в наследство от артистки.Сергей уверен, что о Людмиле Марковне должны знать потомки -в том числе ее внучка Елена и правнучка Таисия. Только им до великойродственницы дела нет, они даже ни разу не переступили порог этого дома, хотя ибыли приглашены. Заходила как-то лишь дочь Мария – но ее интересовалатолько доля в наследстве.Дом-музей существует уже 3 года. Билет стоит 500рублей, с экскурсией – тысячу. Сергей Сенин мечтает, что его дело будетпродолжено. Но доверить руководство музеем Гурченко пока некому, признался продюсер в интервью