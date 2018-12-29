Дети и внуки Людмилы Гурченко ни разу не появились в
доме-музее великой актрисы. За квартирой прославленной артистки, где хранятся
уникальные экспонаты, присматривает ее муж Сергей Сенин.
Дети и внуки Людмилы Гурченко ни разу не появились в
доме-музее великой актрисы. За квартирой прославленной артистки, где хранятся
уникальные экспонаты, присматривает ее муж Сергей Сенин.
В квартире, где жила Людмила Гурченко, хранятся вещи,
которым нет цены. Чего стоят одни лишь наряды от Валентина Юдашкина и Роберто
Кавалли. Цены на винтажные платья от итальянского дизайнера начинаются от 100
тысяч рублей. Практически каждая вещь в этой квартире – уникальный экспонат.
Главной изюминкой музея стала коллекция изделий из уранового
стекла, которую Людмила Гурченко собирала на протяжении всей жизни. Этот
материал считается одним из самых редких и дорогих из-за своих уникальных
свойств. Под ультрафиолетом он приобретает зеленое свечение.
Нетронутый интерьер сохранил в квартире последний муж
актрисы, продюсер Сергей Сенин. Чтобы сохранить музей, он в свое время выплатил
отступные ныне покойной дочери Гурченко Марии и отказался от половины дачи,
доставшейся ему в наследство от артистки.
Сергей уверен, что о Людмиле Марковне должны знать потомки -
в том числе ее внучка Елена и правнучка Таисия. Только им до великой
родственницы дела нет, они даже ни разу не переступили порог этого дома, хотя и
были приглашены. Заходила как-то лишь дочь Мария – но ее интересовала
только доля в наследстве.
Дом-музей существует уже 3 года. Билет стоит 500
рублей, с экскурсией – тысячу. Сергей Сенин мечтает, что его дело будет
продолжено. Но доверить руководство музеем Гурченко пока некому, признался продюсер в интервью