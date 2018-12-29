«Пусть 2019 год будет успешным и созидательным, оправдает наши надежды и ожидания, станет временем новых профессиональных достижений».
Уважаемые коллеги!
Уходящий год наполнен знаковыми событиями – состоялись выборы Президента Российской Федерации, впервые в нашей стране прошел чемпионат мира по футболу.
В период проведения этих и других масштабных мероприятий личным составом органов внутренних дел достойно выполнены задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
В основе эффективного противодействия криминальным угрозам – высокий профессионализм и самоотверженность сотрудников, опыт наших предшественников и лучшие традиции службы.
В год 300-летия российской полиции в ее историю вписаны новые яркие страницы.
Самые сердечные поздравления адресую ветеранам. Сегодня на примерах вашего беззаветного служения России и закону воспитывается молодое поколение полицейских.
Пусть 2019 год будет успешным и созидательным, оправдает наши надежды и ожидания, станет временем новых профессиональных достижений.
Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни принесли радость общения с близкими людьми, которые понимают, поддерживают, окружают заботой и душевным теплом.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев