«Пусть 2019 год будет успешным и созидательным, оправдает наши надежды и ожидания, станет временем новых профессиональных достижений».

Уважаемые коллеги!Уходящий год наполнен знаковыми событиями – состоялись выборы Президента Российской Федерации, впервые в нашей стране прошел чемпионат мира по футболу.В период проведения этих и других масштабных мероприятий личным составом органов внутренних дел достойно выполнены задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.В основе эффективного противодействия криминальным угрозам – высокий профессионализм и самоотверженность сотрудников, опыт наших предшественников и лучшие традиции службы.В год 300-летия российской полиции в ее историю вписаны новые яркие страницы.Самые сердечные поздравления адресую ветеранам. Сегодня на примерах вашего беззаветного служения России и закону воспитывается молодое поколение полицейских.Пусть 2019 год будет успешным и созидательным, оправдает наши надежды и ожидания, станет временем новых профессиональных достижений.Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни принесли радость общения с близкими людьми, которые понимают, поддерживают, окружают заботой и душевным теплом.Крепкого здоровья, счастья и благополучия.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев