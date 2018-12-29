Приезд главного новогоднего персонажа стал настоящим подарком для ребят.

Полицейский Дед Мороз продолжает своё праздничное путешествие по Владимирской области. Очередными пунктами остановки стали подшефный детский дом и социально-реабилитационный центр в Ковровском районе.Ребята с нетерпением ждали гостей и специально для полицейских подготовили новогодние представления.Незабываемые праздничные эмоции подарили воспитанникам сотрудники отдела, сыгравшие роли Полицейского Деда Мороза и Снегурочки.Девчонки и мальчишки с радостью рассказали красивые стихотворения про зиму и Новый год, а так же показали зажигательные танцы. Полицейские же напомнили о необходимости безопасного поведения на улице и в сети Интернет, об ответственности за противоправные действия.Вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели новогодние песни и, конечно же, получали подарки.Ребята, в свою очередь, подарили гостям сделанные своими руками картины, игрушки и маленькие елочки из шишек.Прощаясь с ребятами, стражи порядка пожелали им, чтобы все новогодние желания обязательно сбылись!