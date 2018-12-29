Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса 61-летнего Владимира Чурикова и его курганского коллегу государственного советника юстиции 2 класса 55-летнего Игоря Ткачева.

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса 61-летнего Владимира Чурикова и его курганского коллегу государственного советника юстиции 2 класса 55-летнего Игоря Ткачева.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Генеральной прокуратуре России.Ткачев был назначен заместителем главы надзорного ведомства по Дальнему Востоку.Почетный работник прокуратуры РФ Чуриков занимал свой пост с сентября 2015 года. Награжден именным оружием и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.