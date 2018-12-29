Доллар за 70, а евро – за 80 рублей. Таким видят курс российской валюты после новогодних праздников эксперты.

Доллар за 70, а евро – за 80 рублей. Таким видят курсроссийской валюты после новогодних праздников эксперты.Резкого ослабления рубля стоит ожидать в наступающем 2019году, считают большинство экспертов. Основными факторами давления на российскуювалюту аналитики называют снижение стоимости нефти и санкции Запада противРоссии. Неблагоприятные факторы будут действовать в течение всего года."Если до Нового года доллар и евро не успеют-такивырасти до 70 и 80, то открытие бирж после праздников покажут рывок вышеуказанных отметок. Если же до конца года цена закрепится на отметках 70 и 80,то скорей всего, так и откроется рынок после праздников", – считает финансовыйконсультант компании "ФинИст" Екатерина Френкель.На открытии торгов 28 декабря российская валюта резко упалапо отношению к доллару – до 69,59 . Это одно из самых сильных пониженийза год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 рублей.Эксперты напоминают, что еще как минимум 2 законопроекта по ограничительныммерам в отношении России лежат на рассмотрении в Конгрессе США. Новаясанкционная риторика будет задавать тон снижению в 2019 году.И вероятность того, что россиянам придется привыкать к диапазонам 70-80 рублейза доллар и 80-90 рублей за евро, очень высока, пишет "Газета.ру".