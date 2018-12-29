Доллар за 70, а евро – за 80 рублей. Таким видят курс
российской валюты после новогодних праздников эксперты.
Доллар за 70, а евро – за 80 рублей. Таким видят курс
российской валюты после новогодних праздников эксперты.
Резкого ослабления рубля стоит ожидать в наступающем 2019
году, считают большинство экспертов. Основными факторами давления на российскую
валюту аналитики называют снижение стоимости нефти и санкции Запада против
России. Неблагоприятные факторы будут действовать в течение всего года.
"Если до Нового года доллар и евро не успеют-таки
вырасти до 70 и 80, то открытие бирж после праздников покажут рывок выше
указанных отметок. Если же до конца года цена закрепится на отметках 70 и 80,
то скорей всего, так и откроется рынок после праздников", – считает финансовый
консультант компании "ФинИст" Екатерина Френкель.
На открытии торгов 28 декабря российская валюта резко упала
по отношению к доллару – до 69,59 . Это одно из самых сильных понижений
за год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 рублей.
Эксперты напоминают, что еще как минимум 2 законопроекта по ограничительным
мерам в отношении России лежат на рассмотрении в Конгрессе США. Новая
санкционная риторика будет задавать тон снижению в 2019 году.
И вероятность того, что россиянам придется привыкать к диапазонам 70-80 рублей
за доллар и 80-90 рублей за евро, очень высока, пишет "Газета.ру".