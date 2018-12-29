В Санкт-Петербурге прибывшие на вызов фельдшеры подверглись нападению со стороны пьяного мужчины, так что оказывать первую помощь пришлось и им. Инцидент сняли на видео.

В Санкт-Петербурге прибывшие на вызов фельдшеры подверглись нападению со стороны пьяного мужчины, так что оказывать первую помощь пришлось и им. Инцидент сняли на видео.Очевидцы уверяют, что описанные события произошли около 8 часов утра в пятницу возле дома 48 на набережной Мойки. По одной версии, врачи привели в чувство уснувшего на снегу мужчину, но тот расценил их поступок как вмешательство в личную жизнь и пустил в ход кулаки. На кадрах видно, как он вытащил из салона медика и попытался повалить его на землю, но в итоге сам оказался в партере. На помощь фельдшеру подоспел водитель, но и вдвоем они с трудом совладали с буяном.По другим данным, мужчина после затянувшегося корпоратива почувствовал недомогание, но должной помощи от врачей не дождался и решил объясниться с ними при помощи грубой силы. В любом случае его ждет разбирательство в полиции и, не исключено, уголовное преследование.