Пьяный петербуржец на каршеринговом автомобиле устроил массовую аварию на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Пьяный петербуржец на каршеринговом автомобиле устроил массовую аварию на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.ДТП произошло около пяти часов утра в субботу, 29 декабря, рядом с набережной канала Грибоедова. Водитель за рулем арендованной Kia Soul, как видно на кадрах, даже не тормозил перед светофором, на красный сигнал которого остановились семь автомобилей. Основной удар принял на себя ВАЗ-2104, который после столкновения отлетел в BMW X5 и зацепил Skoda Octavia.Виновник аварии, который, по уверениям очевидцев, был пьян, в ДТП не пострадал, а вот водителя "Жигулей", которые фактически превратились в груду металла, доставили в больницу в тяжелом состоянии — у него диагностировали перелом основания черепа.