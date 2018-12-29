Специалисты из Института исследований метаболизма имени Макса Планка в Германии выяснили, почему некоторые люди не испытывают чувство насыщения после употребления большого количества пищи. По их мнению, причиной обжорства является недостаточный выброс гормона дофамина.

Специалисты изИнститута исследований метаболизма имени Макса Планка в Германии выяснили,почему некоторые люди не испытывают чувство насыщения после употреблениябольшого количества пищи. По их мнению, причиной обжорства являетсянедостаточный выброс гормона дофамина.Недостаток гормонадофамина, который отвечает за чувство удовлетворения, приводит к ожирению.Человек пытается восполнить его количество и начинает питаться больше, что вконце концов приводит к появлению лишнего веса. Ученые захотели узнать, какиепроцессы приводят к недостатку этого вещества.Исследователи провели эксперимент и пригласили к участию двенадцать человек. Одной группеиспытуемых предложили малопитательный молочный коктейль, другой – питательную, но совсем безвкусную смесь.Участники первой команды выпили много порций напитка и долго не испытывали чувство насыщения, остальные – выпили всего пару стаканов смеси.Ученые выяснили,что гормон дофамин выбрасывается дважды во время приема пищи: когда человекпережевывает продукты и когда они перевариваются в его желудке. Если человекполучает удовольствие от еды, то первый этап может "перекрыть" второй."Человекпродолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количестводофамина", – передает слова автора исследования Хейко Бакеса . Исследователи считают, что избежатьобжорства можно, если человек откажется от вкусной, но малопитательной пищи.