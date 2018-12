В этом году мировая киноиндустрия представила много отличных новинок. Дни.ру расскажет вам о самых кассовых фильмах. Здесь есть супергерои, динозавры, онлайн-игры, эксцентричный Фредди Меркьюри и живучий Том Круз. Чтобы каждый мог выбрать на свой вкус.

1. Мстители: Война бесконечностиНа первом месте в списке российского кинопроката уверенно закрепился фильм братьевРуссо "Мстители: Война бесконечности". Это четвертая часть о подвигахсупергероев из комиксов, созданных Стэном Ли и Джеком Керби. Титан Танос (ДжошБролин) намерен заполучить шесть Камней Бесконечности, чтобы установить баланс воВселенной. Добиться этого он хочет, уничтожив половину ее населения. Такая безумнаяидея возникла не на пустом месте: дело в том, что Танос сам наблюдал, какпогибла его родная планета от отсутствия достаточного количества ресурсов дляее жителей. И вот перед нами вырисовывается достойный злодей с тяжелым прошлым,который считает свой путь единственно верным. По его мнению, убийство половиныобитателей Вселенной приведет к всеобщему процветанию и сытой жизни.Помешать игре в Бога пытаетсябесчисленная команда защитников: Тор (Крис Хемсворт), Железный человек (РобертДауни-младший), Капитан Америка (Крис Эванс), доктор Стрэндж (БенедиктКамбербатч), Черная Пантера (Чедвик Боузман), Звездный Лорд (Крис Пратт), АлаяВедьма (Элизабет Олсен) и многие-многие другие. Они сражаются с титаном и егоармией на Земле и на других планетах, разбросанных по Космосу. Это эпическийблокбастер, который заставит зрителей по-настоящему переживать, а самыхпреданных и впечатлительных поклонников комиксов, даже плакать от такого (уженет смысла скрывать) трагического финала, в котором погибает половина героев. Теперьоставшейся кучке предстоит сразиться с могущественным Таносом, ныне -обладателем всех шести Камней.Главная заслуга киностудии Marvel Studios – они успели рассказатьисторию каждого персонажа отдельно, поэтому происходящее на экране не вызывает лишнихвопросов. Все предыдущие восемнадцать лент (а это почти десять лет) вели нас кэтой решающей битве. Можно только восхищаться тем, как создателям удалосьсобрать все линии воедино и при этом не растерять интерес публики, а увеличитьего во много раз. Если же среди вас есть те, кто невольно морщится от очередногофильма об американских супергероях, то мы искренне вам сочувствуем: вы пропустилиодно из главнейших событий в мировом кинематографе за последнее десятилетие.Что касается остальных: держим кулачки и ждем выход последней четвертой части,который запланирован на апрель следующего года.2. Черная пантераОда африканской культуре отчетливозвучит в новой картине режиссера Райана Куглера "Черная пантера". В джунгляхюжного континента скрывается бедное небольшое государство под названием Ваканда.Но не многие знают, что на самом деле это самая передовая страна с утопическимипорядками. Много лет назад на эту землю упал метеорит с волшебным металломвибраниумом, который местные жители стали использовать для развития техники,медицины, транспорта, создания оружия и одежды. Кроме того, загадочное веществоможет влиять на способности человека и увеличивать его силу во много раз.Тайна Ваканды известна лишьединицам, живущим за пределами страны. Одним из них является сумасшедший торговецоружием Улисс Кло (Энди Серкис), которому удалось однажды украсть этот драгоценныйметалл. Теперь он продолжает искать его остатки по всему свету и продавать состоятельнымклиентам. Во время очередной миссии к нему присоединяется молодой мужчина сармейским прошлым Киллмонгер (Майкл Б. Джордан).Главного злодея (только на первыйвзгляд, дождитесь середины ленты) намерен остановить принц ТʼЧалла (ЧедвикБоузман), ставший королем Ваканды и новой Черной пантерой после трагическойгибели отца. Ему помогает младшая сестра-вундеркинд Шури (Летиша Райт) и бывшаявозлюбленная Накиа (Люпита Нионго). Среди чернокожих союзников выделяется белаяворона – порядочный сотрудник ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фримен), которомууготована важная роль в предстоящей схватке.В Ваканде древняя африканская культурасочетается с прогрессивной цивилизацией, – вызов известной бердяевской теории.Этнические накидки с узорами выступают вместе с неуязвимыми костюмами,небольшие дома – с высокими небоскребами, мощные космические корабли – с дикимибоевыми животными. В стране также царит равенство полов: женщины наравне смужчинами могут быть великими учеными, опытными шпионами и свирепыми воинами.В одном изгода выведен моральный спор, который делит всех жителей Ваканды на два лагеря: можетли некогда закрытое государство раскрыть себя, предложив помощь всем униженными оскорбленным и обеспечив их продовольствием и оружием, или же стоит и дальшеоставаться в стороне и наблюдать за страданиями человеческими. Ответ на этот вопросостается пока открытым – зрители узнают его в третьей части Мстителей.3. Мир Юрского периода 2: Павшее королевствоЖизнь динозавров на островеНублар оказывается под угрозой: проснувшийся вулкан может в любой моментуничтожить доисторических особей. Мировые власти спорят о том, помогатьсмертоносным животным или же позволить природе убить эти уникальные виды. Витоге они принимают решение не вмешиваться в естественный ход вещей. Тогдамиллиардер Бенджамин Локвуд (Джеймс Кромвелл), единомышленник профессораХаммонда, поручает своему доверенному лицу Илайю Миллсу (Рэйф Сполл) отвезтивсех особей в безопасное место.Мужчина обращается за помощью к бывшейуправляющей парка, ныне – главе организации по защите динозавров Клэр Дэринг(Брайс Даллас Ховард). Вместе со специалистом по этим существам и посовместительству бывшим возлюбленным Оуэном Грэйди (Крис Пратт), трусоватым статистикомФранклином Уэббом (Джастис Смит) и решительным ветеринаром Зией Родригес(Даниэлла Пинеда) она отправляется на остров. Но как всегда благая миссия идетне по плану, и доброжелательные герои оказываются не такими простыми, каккажется на первый взгляд. Вскоре выясняется, что Миллс хочет превратитьживотных в боевое оружие, чтобы продавать их покупателям из разных стран.Если сначала зрители с волнениемнаблюдают за спасением Клэр и ее команды с острова, то в конце фильма онипопадают в непрекращающийся аттракцион ужасов. Динозавры летят и крадутся,оглушительно рычат и едят людей направо и налево, предварительно разорвав их намелкие кусочки. Среди кровожадных существ появляется и не менее свирепая велоцирапторБлю – любимица Оуэна, которая готова вовремя спасти своего воспитателя. Нодоисторические особи больше не являются главными чудовищами в этом мире, на ихместо пришли люди, которые потеряли чувство меры из-за желания разбогатеть.Фильм неслучайно закрепился натретьей позиции года. Он является продолжениемпопулярной серии о парке динозавров, начатой еще в 1993 году СтивеномСпилбергом. Только в этот раз режиссерское кресло занял режиссер Хуан АнтониоБайона, динозавры стали реалистичнее, погони – волнительнее, а злодеи – безжалостнее.Съемки сиквела неизбежны: динозавры попадают в место обитания людей, а значит,им всем теперь нужно научиться сосуществовать друг с другом, либо наконецсразиться за право быть единственными полноправными хозяевами планеты.4. Суперсемейка 2Поклонники обаятельной семейкисупергероев ждали их возвращения на большие экраны около 14 лет. И этот камбэк подпредводительством режиссера Брэда Берда оказался весьма впечатляющим. Перваячасть их приключений завоевала две премии "Оскар" в номинации "Лучшийанимационный полнометражный фильм" и "Лучший звуковой монтаж" и была одним из2004 года. Вторая картина очевидно обречена на такую жеучасть.В новом фильме миллионер УинстонДивор намерен вывести супергероев из подполья и вернуть им возможность помогатьпростым людям. Сделать он это хочет с помощью реалити-шоу от первого лица,которое смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру. В качестве главногогероя своего нового проекта он выбирает не мистера Исключительного, а Эластику,как более гибкого и не крушащего ничего вокруг персонажа. Персонажу предстоитвыполнять отнюдь не женскую работу: спасать город от разрушений Экранотирана,который гипнотизирует людей, взламывая экраны компьютеров и телевизоров.За динамичным сюжетом сугадываемой развязкой (да, вы быстро догадаетесь, кто здесь главный злодей) раскрываетсякрайне актуальная тема: смена гендерных ролей в современной семье. Эластикаспасает мир и становится кумиром миллионов, пока мистер Исключительный долженследить за тремя отпрысками. Попытки главы семьи уложить спать неугомонного имногоспообного Джек-Джека, поддержать влюбленную в одноклассника дочь-подросткаФиалку и сделать домашнее задание с шустрым Шастиком рассмешат детей исовершенно точно вызовут улыбку у взрослых.В финале все же героивозвращаются на свои места, а феминистические идеи так и не смогли встать воглаву угла. Если в первой части герои хотят, чтобы общество приняло их такими,какие они есть, то в сиквеле – они, наоборот, теряют свою исключительность истановятся обыкновенными людьми. Однако от этого их приключения не становятсяменее яркими и смешными.5. ВеномОдним изэтого года стал "Веном", который разгромили критики, но неожиданно полюбилизрители. Главный герой – журналист Эдди Брок (Том Харди) – ведет собственнуюпередачу, в которой разоблачает плохих парней. Он встречается с милой юристкой(Мишель Уилльямс) и мечтает узаконить с ней отношения. Весь мир репортера-обличителярушится, когда он переходит дорогу молодому сумасшедшему ученому КарлтонуДрейку (Риз Ахмед) со скандальной репутацией. Брок теряет крутую работу иуютную квартиру, а любимая бросает его и уходит к скучному врачу.Но вот Эдди предоставляется шансисправить свое жалкое положение: он попадает в лабораторию Дрейка, где проводятэксперименты по скрещиванию людей с пришельцами. Довольный Брок делает паруснимков для своего очередного разгромного репортажа, но в какой-то момент всеидет не так, и он случайно сливается с черным симбиотом по имени Веном. Паразитбыстро привыкает к новому человеческому носителю и не хочет с ним расставаться.Он пожирает своего хозяина изнутри, взамен предоставляя ему невероятную силу,которая делает его практически неуязвимым для всех врагов.Предсказуемый сюжет оживляютотношения Джекилла-Брока и Хайда-Венома и черный юмор последнего ("Нам большенельзя есть людей направо и налево". – "А по праздникам?"). Но финал картины крушитвсе последние надежды фанатов комиксов: отрицательный герой внезапно становитсяположительным и обещает наказывать только плохих парней. Очевидно, режиссерРубен Флейшер использовал этот прием, чтобы угодить массовому зрителю,малознакомому с историей марвеловского персонажа.В этой ленте все тянет на слабуютроечку, но нам не дает покоя британец Том Харди. Такой блестящий актер сбогатой биографией – Альфи Соломонс в "Острых Козырьках", братья Крэй в "Легенде",Бэйн в "Темном рыцаре" – должен играть мямлящего антигероя – неудачника, которыйбросается из крайности в крайность. Не верим!6. Миссия невыполнима: ПоследствияСобытия фильма "Миссияневыполнима: Последствия" происходят спустя два года после того, как Итан Хант(Том Круз) поймал террориста Соломона Лейна (Шон Харрис), основателя банды"Синдикат". Теперь последователи злодея, оставшиеся без идейного наставника,назвали себя "Апостолами" и грозят внести хаос в мировой порядок, взорвав триатомные бомбы. Победить сумасшедших фанатиков способен только отряд Итана, всостав которого вошли Бенджи (Саймон Пегг) и Лютер (Винг Реймс). Чтобы в этот разони выполнили задание без потерь, к ним приставляют агента Уокера (ГенриКэвилл) с темным прошлым. В погоне за плутонием также примет участие и холоднаякрасавица Ильза Фауст (Ребекка Фергюсон) из предыдущей части.Поклонники миссии явно будут ввосторге от новой части, ведь всемогущий и неубиваемый Круз в очередной представленздесь во всей красе. Он скачет по крышам, гоняет на автомобиле и мотоцикле и летаетна вертолете. Его герой всегда угадывает следующий шаг злодея и, конечно же,спасает мир за несколько секунд до катастрофы. 56-летнему актеру действительностоит отдать должное – все трюки он выполнял сам. К несчастью, один из нихзакончился неудачно: Круз сильно повредил ногу во время прыжка, и съемкипришлось отложить на несколько месяцев.Следить за сюжетом и вслушиватьсяв диалоги нет смысла. Лучше садитесь поудобнее и наслаждайтесь двухчасовыматтракционом из погони, перестрелок и неожиданных поворотов. Хотя расположитьсякомфортно вам вряд ли удастся, ведь лента будет держать вас все время внапряжении. Режиссер Кристофер МакКуорри, давно известный своей плодотворнойработой с Томом Крузом, в этот раз поднял планку очень высоко. Он создал динамичныйсовременный фильм со всеми возможными штампами, которые так обожают зрители. Теперьбудет интересно узнать, сможет ли МакКуорри перепрыгнуть ее в следующий раз исобрать такую же большую кассу.7. ДэдпулНовая часть о задиристым наемнике Дэдпуде оказалась смешнее,жестче и закрученнее предыдущей. Уэйд Уилсон (Райан Рейнолдс) в красном костюмепродолжает вершить правосудие, убивая всех противников в лучших традицияхбоевиков Квентина Тарантино. Только теперь он хочет построить семью со своей подругойВанессой (Морена Баккарин), но, по закону жанра, их мечте не суждено сбыться: девушку случайно застрелил один из злодеев, за которым давно охотился Уэйд.Пока окружающие пускаются в философские рассуждения о необходимости таких испытанийв жизни, Уилсон пускается во все тяжкие: употребляет наркотики, бросается ввольер к белому медведю, пьет растворитель для удаления пятен с одежды, падаетс небоскреба и наконец взрывает себя.Посленеудачной серии самоубийств Дэдпула, или точнее, то, что от него осталось,подбирает старый друг Колосс и приносит в особняк Людей Икс. Там стальнойгигант предлагает ему присоединиться к их команде хороших парней и спасатьлюдей, оказавшихся в беде. Во время первой миссии стажер Уэйд встречается смолодым мутантом Расселом Коллинзом (Джулиан Деннисон), мечущим огонь в разныестороны, и поневоле становится его защитником. Мальчика хочет убить солдат-полукиборгКейбл (Джош Бролин), прибывший из будущего, чтобы отомстить ему за гибельсвоей семьи.Сюжет картинынеслучайно перекликается с "Терминатором", ведь в этом фильме подвергаютсяосмеянию все достижения мирового кинематографа. Заставка напоминает началолюбой серии бондианы, на столе у Дэдпула стоит подставка с мертвым Логаном, егоиндийский друг цитирует "Интервью с вампиром", а титры в начале ленты – простозагляденье: "Режиссер картины – тот парень, который убил собаку Джона Уика". Вновой части юмор Дэдпула стал более метким и отточенным. Да, без туалетных шуток, конечно, тутне обошлось. Уилсон не забывает переключаться на зрителей,чтобы лишний раз напомнить, что все происходящее на картине является фикцией.Этот метафильм, пародирующий все супергеройские штампы, заслуженно попал в первуюдесятку этого года.8. Богемская рапсодияКульминацией картины "Богемскаярапсодия" является легендарное выступление группы Queen на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли". Как они пришли к такомуневероятному триумфу – зрители узнают во время двухчасового фильма, снятого режиссерамиБрайаном Сингером и Декстером Флетчером. Пакистанец Фаррух (Реми Малек) изучаетдизайн в колледже, в свободное время пишет стихи и мечтает однаждыприсоединиться к музыкальной группе. Он знакомится с участниками коллектива Smile – астрофизиком Брайаном Мэем (Гвилим Ли) и РоджеромТэйлором (Бен Харди), и покоряет их своим сильным голосом. Позднее они находят бассистаДжона Дикона (Джозеф Маццелло), и так начинается путь к славе команды поднескромным названием Queen.Изначально роль Фредди должен былисполнить комик Саша Барон Коэн, но Мэй и Тейлор отклонили его кандидатуруиз-за боязни подпортить репутацию фильму до выхода в широкий кинопрокат. На егоместо взяли талантливого Реми Малека, знакомого многим по сериалу "Мистерробот". Он смог передать две стороны известного вокалиста: эксцентричного певца,который энергично двигается по сцене и сводит с ума огромные стадионы иодинокого героя, чувствующего себя чужим на вечеринке в свою честь. В фильметакже рассказывается о его сложных, запутанных отношениях с первой любовью МэриОстин и о постепенном осознании своей истинной сексуальной ориентации.Все сцены сменяются каккалейдоскоп: запись первого альбома команды, издание сингла Bohemian Rhapsody, съемки клипа I Want to Break Free, конфликт Фредди с Queen, сольное творчество, а затем разочарование, новость острашной болезни и возвращение в музыкальную семью. Для поклонников легендарнойгруппы эта лента станет настоящим разочарованием и вряд ли раскроет какие-тоновые интересные факты. Огорчает и то, что продюсеры решили обратить вниманиетолько на одну песню коллектива (бесспорно, гениальную), когда их дискография содержитмного отличных треков. Почему такой слабый фильм оказался в списке года, остается загадкой.9. Человек-муравей и ОсаВ этом году режиссер Рид Пейтон представилновую часть приключений человека в высокотехнологичном костюме под микроскопом.Зрители вновь встретили обаятельного и остроумного преступника Скотта Лэнга (ПолРадд), который на этот раз оказался под домашним арестом из-за шалостей сКапитаном Америкой. Он работает из дома, проводит выходные с непоседливымребенком от первого брака и скучает по приключениям с "Кэпом". За несколькодней до окончания срока Скотт связывается с высокомерным ученым Хэнком Пимом(Майкл Дуглас), который хочет вместе с дочерью Хоуп (Эванджелин Лилли) вернутьиз квантовой вселенной свою жену Джанет (Мишель Пфайффер). Их миссия осложняетсяпоявлением двух препятствий: агентов ФБР и "Призрака" (Ханна Джон-Кеймен), желающихзавладеть технологиями ученого.Человек-муравей, может быть, и несамый могущественный герой, но точно один из самых самобытных. Он можетстановиться микроскопическим или гигантским в мгновение ока, что сбивает столку всех врагов и позволяет одержать над ними верх. Правда, новый костюмоказался недоработан, и это неизбежно приводит к комичным ситуациям (вспомнитьхотя бы сцену, где Скотт уменьшился до размеров шестилетнего ребенка в школе). СамПол Радд, знакомый многим как парень Фиби из сериала "Друзья", был создан дляэтой роли, так органично он играет любящего отца и простого парня, которыйслучайно приобрел суперсилу.Семейная тема обострена здесь допредела: Скотт Лэнг обожает свою храбрую дочь Кэсси (у которой, кстати, естьвсе шансы стать супергероеем в будущем) и хочет проводить с ней как можнобольше времени, Хэнк Пим мечтает вернуть любимую жену, не менее умную иизобретательную, "Призрак" намерен отомстить за гибель своего отца. Финалоказывается предсказуемым и даже нелепо сентиментальным, но создателиобратились к нему по определенной причине – чтобы залечить душевные раныпоклонников комиксов после просмотра такого тяжелого, опустошающего и этого года – "Мстители".10. Первому игроку приготовитьсяЗавершает список научно-фантастическая лента Стивена Спилберга "Первомуигроку приготовиться", созданная по мотивам одноименного романа Эрнеста Клайна.События фильма происходят в 2045 году – время, когда опасения футурологовсбываются: наступает мировой экономический кризис и люди уходят в виртуальнуюреальность, чтобы забыть о проблемах. Все их внимание сосредоточено наонлайн-игре под названием ОАЗИС, созданной ученым-чудиком Джеймсом Холлидеем (МаркРайлэнс) и его более здравомыслящим приятелем Огденом Морроу (Саймон Пегг). Вэтом искусственном мире каждый может быть, кем пожелает – лишь бы хватиловоображения. Игроки зарабатывают монеты, покупают костюмы и оружие, а самыестойкие принимают участие в смертельных состязаниях, чтобы заработать ценныеартефакты.Один из авторов ОАЗИС – Холлидей(почти Джобс) – умирает и перед смертью оставляет в своем детище "пасхальноеяйцо", найдя которое игрок получит 500 миллиардов долларов и сможетконтролировать всю виртуальную реальность. Предложение действительно стоящее, ивсе участники пускаются на поиски трех ключей. Проходит несколько лет, но никтотак и не приближается близко к разгадке. Не теряют надежду 18-летний сирота УэйдУоттс, который живет вместе со своей тетей в трущобах и еле сводит концы сконцами. Он играет под псевдонимом Персиваль, позаимствованным у рыцаряКруглого Стола, который искал Святой Грааль. Одиночке помогают мятежницаАртемида (Оливия Кук), изобретатель и механик Эйч (Лина Уэйт), самурай Дайто ининдзя Се. Могучей пятерке противостоит компания IOI, которую возглавляет НоланСорренто (Бен Мендельсон). Он хочет завладеть игрой, чтобы выкачивать из участниковкак можно больше денег, используя рекламу. Чтобы добраться до "пасхалки", героямпредстоит побродить по прошлому ученого-неудачника и выяснить причину его тоскии одиночества.Фильм пестрит отсылками кявлениям поп-культуры и станет подарком для всех гиков: Кинг-Конг крушит всевокруг, Стальной Гигант сражается с Тираннозавром из "Парка Юрского периода", DeLorean из "Назад в будущее" рассекает по снежным равнинам,кукла Чаки расправляется со всеми "шестерками", а отель из кубриковского"Сияния" оживает у всех на глазах. Саундтрек состоит сплошь из хитов культовых групппрошлого столетия: тут есть печальные Tears for Fears, холодные New Order, бунтарские Blondie и вездесущие Bee Gees. Такую ленту мог снять большой фанат массовой культуры,но над ним работал Спилберг, чьи фильмы уже давно стали мировым достоянием. Остаетсязагадкой, что означает этот проект, занявший важное место в списке уходящего года, – прилив ностальгии опытного мастера или же гуманистическийзавет будущим поколениям.