В канадской Виктории состоялся очередной матч молодежного чемпионата мира. В рамках группы В сборная Финляндии крупно обыграла команду Казахстана со счетом 5:0.

В канадской Виктории состоялся очередной матч молодежного чемпионата мира. В рамках группы В сборная Финляндии крупно обыграла команду Казахстана со счетом 5:0.В составе победителей шайбы забросили Отто Латвала (13-я минута), Аарне Талвитие (16-я), Самули Вайнионпаа (33-я), Каапо Какко (48-я) и Алекси Хепониеми (50-я).Финны в своем "квинтете" идут вторыми. Лидируют с 6 баллами шведы. Казахстанцы не набрали ни одного очка и занимают четвертое место.