Артистка выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему Анна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.

Артисткавыложила веселый ролик в Instagram. В подписи к немуАнна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.На видео почти вся семья певицы танцует. Нет внем только дочери Седоковой Моники, оставшейся с бабушкой.Исполнительница рассказала, за что благодарна уходящему году."За мою семью. Да, мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны бытьодинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело иинтересно жить)", – призналась (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.).Кроме того, певица пообещала, что в следующемгоду ее семья станет точно больше. "Я не знаю точно, будетли это симпатичный парень, танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий занами с улыбкой, или я с пузиком и кто-то танцующий во мне", – заинтриговалафолловеров Анна.неисключила, что в их семействе в 2019 году может появиться черепаха или даже крокодил.В комментариях под видео пользователь соцсети оставили добрые комментарии ипоздравили певицу с наступающим Новым годом. "Какиекрутые, пусть все будет у вас хорошо", "Анна, так приятно смотреть навашу большую семью! Вы такая молодец!!! Дай бог в следующим году вам любви исчастья!!! Детки у вас чудесные!!!" – написали Седоковой подписчики.