Артистка
выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему
Анна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.
Артистка
выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему
Анна Седокова поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.
На видео почти вся семья певицы танцует. Нет в
нем только дочери Седоковой Моники, оставшейся с бабушкой.
Исполнительница рассказала, за что благодарна уходящему году.
"За мою семью. Да, мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть
одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и
интересно жить)", – призналась (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Кроме того, певица пообещала, что в следующем
году ее семья станет точно больше. "Я не знаю точно, будет
ли это симпатичный парень, танцующий на заднем фоне или просто наблюдающий за
нами с улыбкой, или я с пузиком и кто-то танцующий во мне", – заинтриговала
фолловеров Анна.
не
исключила, что в их семействе в 2019 году может появиться черепаха или даже крокодил.
В комментариях под видео пользователь соцсети оставили добрые комментарии и
поздравили певицу с наступающим Новым годом. "Какие
крутые, пусть все будет у вас хорошо", "Анна, так приятно смотреть на
вашу большую семью! Вы такая молодец!!! Дай бог в следующим году вам любви и
счастья!!! Детки у вас чудесные!!!" – написали Седоковой подписчики.