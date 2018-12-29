Виталина Цымбалюк-Романовская сегодня живет в мире, гармонии и радости. Она счастлива с Прохором Шаляпиным. После трудных лет, отданных неблагодарному старику, наконец-то почувствовала себя женщиной – желанной, соблазнительной, любимой.

сегодня живет в мире, гармонии и радости. Она счастлива с Прохором Шаляпиным. После трудных лет, отданных неблагодарному старику, наконец-то почувствовала себя женщиной – желанной, соблазнительной, любимой."Прохор Шаляпин, как и мой бывший муж Армен Джигарханян – Свинья по гороскопу, значит, сейчас наступает его год, – рассказала Виталина в интервью "Дни.ру". – Я люблю наступать на те же грабли".Прохор рассмеялся, узнав про это. "В год свиньи самое главное – не худеть, не быть чистюлей, не соблюдать порядок в доме, – считает Шаляпин. – Я, как настоящая хрюшка, всегда все по квартире разбрасываю, но Виталина не бежит тут же убирать – она считает, что это святое. И я ее приучаю к тому, чтобы вокруг был беспорядок".Когда Цымбалюк-Романовская была замужем за Джигарханяном, она наваривала ему легендарные вкусные из клюквы. Но Шаляпину этим напитком пока не баловала – как отрезало после громкого развода с престарелым актером."У Виталины безумно вкусно готовит мама, на потрясающий кулинар, – говорит Прохор. – Сегодня, например приготовила потрясающую долму, испекла вкуснейший торт, сделала голубцы. Причем я не ем сливочное масло, сметану употребляю только маложирную, и мамы Виталины это всегда учитывает при готовке".В январе Прохор намерен отказаться от сахара. И мама его возлюбленной уже продумывает новые рецепты блюд, чтобы порадовать и побаловать будущего зятя. Он достоин, ведь красавицу Виталину, которую бывший муж незаслуженно обзывал "воровкой", боготворит и носит на руках.