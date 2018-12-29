Недавно президент Владимир Путин провел встречу с бизнесом. На официальном языке это и звучало как подключение бизнеса к осуществлению национальных проектов.

Недавно президент Владимир Путин провел встречу с бизнесом. На официальном языке это и звучало как подключение бизнеса к осуществлению национальных проектов. Так ведь новые нацпроекты как раз и нацелены на улучшение качества жизни. Другое дело – как будет осуществляться сотрудничество государства и бизнеса. О том, что конкретно обсуждал президент с самыми богатыми людьми страны, говорят разное. Дело в том, что пресса с участниками этой встречи общалась только до ее начала.Собеседник "Вестей в субботу" — участник этой закрытой встречи с главой государства и тот, кого недавно в нашем эфире мы видели регулярно, когда он был первым вице-премьером правительства. Мы к нему регулярно обращались то как к куратору грандиозных строек во Владивостоке (мосты, остров Русский), то как к тому, кто выстраивал Евразийский союз. Но потом он — Игорь Шувалов – что-то исчез.Дело в том, что когда в мае сменилось правительство, Шувалов возглавил такую важную, но и такой проблемную организацию, как Внешэкономбанк (ВЭБ). И он отказывался давать интервью до первых результатов на новом месте работы. А ВЭБ он предложил преобразовать: из банка — в корпорацию развития, которая призвана стать тем самым механизмом по объединению усилий государств и бизнеса. Итак, первая большая съемка нового Игоря Шувалова в новом ВЭБе.Такое "открытое пространство", где все видят всех, для государственного учреждения в России — дело крайне непривычное. Говорят, Игорь Шувалов хотел сделать так еще в правительстве. Ввел в ВЭБе."Такое устройство офисного пространства позволяет обеспечивать в работе совсем другие скорости. Вот так вот, пройдя в течение дня несколько раз по офису, вы решаете огромное количество проблем", — рассказывает Шувалов.- Я помню старый ВЭБ, и это была очень консервативная советская организация. Он же вырос из Внешторгбанка СССР довоенного.- Так и есть.- И там, конечно, была кабинетная система.- Да.- И десятилетиями устоявшиеся традиции. А готовы люди, которые работали в той системе, к этим изменениям?- Было опасение, что это не получится. Но, и к моему удивлению, и к удивлению людей, эта адаптация произошла очень быстро. И многие воспринимают такой стиль работы на ура.Кто он, новый глава ВЭБ? Напомним.- Игорь Иванович, постоянные зрители Вестей в субботу вас хорошо знают. Мы с вами записывали интервью, когда вы еще были шерпой в "восьмерке", потом многие годы — первым заместителем руководителя правительства. Вы другой какой-то.Другой-то другой, но и тот же — один из тех, кто действительно разбирается и видит.Накануне в Кремле состоялась встреча президента с бизнесом, где вчерашний первый вице-премьер Шувалов был уже со стороны бизнеса."Важнейшим направлением работы — я говорил об этом на встрече с правительством — является реализация национальных проектов. Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу. Без этого трудно себе представить развитие экономики вообще. Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России", — заявил глава государства.- Вы, наверное, слышали такие оценки, что это своего рода барщина, оброк для частного бизнеса?- Да, я слышал такие оценки. Но смысл передан не совсем верно. Смысл был в том, что накопленные денежные средства крупных компаний, в том числе потому, что им позволяет внешняя конъюнктура, нужно все-таки инвестировать в новую экономику. Они станут сильнее. Экономика в целом станет сильнее.В какую "новую экономику"? Чтобы ответить на этот вопрос, пройдем еще по офису. Например, одна из молодых сотрудниц занимается "проектным финансированием". Но это никакая не "виртуалка" для "офисного планктона".- Кто вы по профессии?- Я закончила МГТУ имени Баумана, — сказала Юлия Колдунова, вице-президент блока "Проекты развития" ВЭБ РФ. — Специализация — баллистика и аэродинамика.- Ракеты что ли запускали?- Почти да. Второе образование — экономическое.Насколько мы поняли, в новом ВЭБе при Шувалове приоритет — как раз таким сотрудникам. И внутренняя конкуренция серьезная."Когда я пришел весной этого года в ВЭБ, вся Группа была численностью больше 10 тысяч человек", — вспоминает Игорь Шувалов.- А сейчас?- Сейчас головная организация — это тысяча человек. В Группе — чуть больше 8 тысяч человек. И мы постараемся провести работу. Если нам удастся правительству отдать "Связьбанк", в итоге должны остаться в самой организации не больше 3 тысяч человек, — пояснил Шувалов.При этом, конечно, пришел Шувалов в ВЭБ, у которого нельзя сказать, что нет проблем. Они и внутренние, и внешние.- ВЭБ же тоже под санкциями?- Да, секторальные санкции. Я с этой повесткой начал работать еще в правительстве. Я к этому всегда отношусь так: большая мобилизация собственного ресурса, встряхнуться, посмотреть на собственные силы и с этими силами двигаться вперед. Ничего хорошего в санкциях нет, но, вполне возможно, это — шанс для того, чтобы проявить себя полностью: не спать, не дремать, не рассчитывать на кого-либо. Надо понимать, что успех зависит от себя в первую очередь, — уверен глава ВЭБ.Кого еще привел Шувалов? Из знаковых банкиров это, конечно же, Михаил Кузовлев, который вернул к жизни "Банк Москвы". Боковым зрением выхватываю еще знакомое лицо — Тимакова Наталья, заместитель председателя Внешэкономбанка, член правления."У нас прекрасный офис. Очень современный, доступный, демократичный. Любой сотрудник, который хочет со мной поговорить, просто заходит и говорит", — рассказала Наталья Тимакова.Она в новом ВЭБе занимается тем, что всегда было ее коньком, — социально-культурным развитием городов. Но каких? Этим летом весь мир был приятно удивлен, как преобразились российские города, принимавшие чемпионат мира по футболу. Теперь глава оргкомитета чемпионата, который всем этим и занимался, Алексей Сорокин — тоже в ВЭБе.- Есть какие-то города, которыми хочется заняться?- Хочется всеми заняться. Мы уже не сосредоточены на европейской части, как нам предписывал ФИФА, — география гораздо шире, — отметил Сорокин.- То есть вы перейдете Урал точно?- Да, конечно. Это будет уже вне зависимости от географического положения.- Не только Москва, Питер, Казань, Новосибирск?- Нет, я бы сказала, наоборот, точно не Москва и Питер. Они справятся сами. Даже Казань, мне кажется, уже очень сильно продвинулась на этом пути. Речь, скорее, идет о других городах, в том числе с населением в 40-50 тысяч, — пояснила Тимакова.- Где как раз живут 40% населения России? Малые города.- Конечно.- Любые города, — подчеркнул Игорь Шувалов. — Мы, кстати, ведем сейчас переговоры о партнерстве и с "Яндексом", и с Mail.Ru Group, потому что они в городах создают очень много добавленной стоимости.- Уже трудно представить, как быть без этих сервисов.- Мы пытаемся не только ими воспользоваться, но и даже их в какой-то части приумножить, осуществляя свои проекты.- И завести их в малые города в том числе?- Да.Если коротко, то одна из сверхзадач нового ВЭБа — помочь с запусками проектов по развитию там, где люди этого заслуживают никак не меньше, но где частный бизнес сам на это не пойдет. Вместе заходим к первому заму Шувалова по бизнесу Николаю Цехомскому.Коммерческий банк сразу не решится входить в такие проекты, потому что связано с рисками, не сразу видна прибыль. Тут появляется ВЭБ.Появляется не просто так, а с одобренными правительством планами по финансированию проектов на 3 триллиона рублей в ближайшие пять лет. Так чему этими деньгами можно подсобить?"Мы сейчас занимаемся большим экологическим проектом, связанным с мусоросжигательными заводами. Большая и сложная задача. И она требует серьезной поддержки", — сказал Николай Цехомский.- А если просто к частному бизнесу прийти? Он не сразу туда пойдет, потому что не ясно, когда будут деньги.- Длинный возврат. Сложный проект, состоит из многих частей, — отметил Цехомский. — Если мы в таком проекте участвуем, на ноль не помножишь. Все понимают, что мы обладаем определенным административным ресурсом.Вот почему и на встрече президента с бизнесом Шувалов представлял все-таки сразу и бизнес, и государство. А проектов, где бизнес и государство могли бы идти вместе, много. Но так, чтобы народные деньги не просто тратить, а чтобы они приносили государству прибыль."На последнем Наблюдательном совете были одобрены первые две сделки. Это "Щекино-Азот" и "Куйбышев-Азот". И у нас есть в портфеле несколько крупных серьезных сделок на Дальнем Востоке и Северо-Западе — это там, где газохимия. В том числе, возможно, мы будем участвовать в расширении проекта "Ямал СПГ". Там есть у инвесторов серьезные предложения. Мы понимаем, где нам надо применить свой капитал, не размазывая его, а, наоборот, приумножая", — заявил Игорь Шувалов.- То есть примерно как это было, когда ВЭБ, еще при предыдущем руководстве вложился в терминал D аэропорта Шереметьево?- Да.- А сейчас его уже продали.- Мы продали кредит Сбербанку.- Вернули деньги и можете их вкладывать еще во что-то?- Конечно. Мы свою функцию развития полностью выполнили. Терминал отличный в Шереметьево, услуга классная.- Идем дальше?- Да.- Второе правительство что ли?- Нет, конечно. Мы претендуем на то, что будем самым главным инструментом правительства.- У вас контракт на сколько?- На пять лет.- Есть над чем поработать.- Да, есть.