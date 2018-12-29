В Канаде набирает ход чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд Сборная Швеции со счетом 5:2 нанесла поражение команде Словакии.

В Канаде набирает ход чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд Сборная Швеции со счетом 5:2 нанесла поражение команде Словакии.Первый период остался за молодыми скандинавами. На голы Лукаса Эльвенеса и Эмиля Бемстрема словаки ответили реализацией численного преимущества Адамом Лишкой. В втором периоде уже Бемстрем отличился в большинстве. В третьем периоде сборная Швеции во второй раз разыграла лишнего, после чего соперники обменялись голами.Шведы выиграли 5:2. Это вторая победа скандинавов, и теперь они четырьмя очками лидируют в группе В. У сборной Словакии пока одно очко.