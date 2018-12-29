Диетологи назвали суточную дозу любимого новогоднего фрукта. Они утверждают, что в день человек может съесть 250 граммов мандарина.

Диетологи назвалисуточную дозу любимого новогоднего фрукта. Они утверждают, что в день человекможет съесть 250 граммов мандарина.СпециалистАлександр Кущ рекомендует россиянам съесть 4-5 мандаринов в новогоднюю ночь. Относитьсяк этому продукту следует осторожно,потому что в нем содержится большое количество фруктозы, чрезмерное употреблениекоторой может привести к появлению лишнего веса."Просто надопонимать, что все цитрусовые – это достаточно сладкие продукты, в них многофруктозы. А фруктоза – это очень коварный сахар, который увеличивает рискметаболического ожирения по висцеральному типу", – пояснил он.Ранее экспертыРосстата выяснили, сколько россияне могут потратить на новогодний банкет. Праздникокажется самым дорогим для жителей Чукотского округа. Они потратят около девятитысяч рублей на горячие блюда, закуски, салаты и напитки. Что касаетсямосквичей, их запросы будут чуть ниже – праздничный банкет обойдется им ввосемь тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть с половиной тысячрублей перед Новым годом.