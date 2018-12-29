Артист стал героем программы Секрет на миллион Леры Кудрявцевой на НТВ. Владимир Винокур рассказал, почему решил не отмечать Новый год.

Артист стал героемпрограммы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой на НТВ. Владимир Винокур рассказал,почему решил не отмечать Новый год.В этом году артистпотерял нескольких друзей. Умерли Михаил Державин и Иосиф Кобзон, которыхюморист считал близкими людьми. Но самым большим горем для сталасмерть матери – Анны Юльевны.Родительница артистаушла из жизни 6 августа в возрасте 96 лет. Владимир Винокур признался Кудрявцевой,что до сих пор не может смириться с кончиной матери, передает По его словам, ее День рождения приходитсяна ночь с 31 декабря на 1 января.Поэтому семья юмориста решили не праздновать Новыйгод-2019. В этот день Винокур почтит память горячо любимой матери. Юморист отметил, что онис родственниками и друзьями отправятся в загородный дом, где вспомнят и помянутмаму.Владимир Винокуррассказала, что никогда не работал в новогоднюю ночь. "Раньше я всегда посвящалее маме, и нет таких денег, которые заставили бы меня поступить иначе. Изменятьтрадиции в будущем тоже не собираюсь, поэтому 31-го декабря я принципиально неработаю", – отметилК Новому году артист приготовилблизким сюрпризы. "Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошиечасы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимойгулять по лесу, так что теперь ей будет тепло", – поделился юморист.