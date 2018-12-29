Артист стал героем
программы Секрет на миллион Леры Кудрявцевой на НТВ. Владимир Винокур рассказал,
почему решил не отмечать Новый год.
Артист стал героем
программы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой на НТВ. Владимир Винокур рассказал,
почему решил не отмечать Новый год.
В этом году артист
потерял нескольких друзей. Умерли Михаил Державин и Иосиф Кобзон, которых
юморист считал близкими людьми. Но самым большим горем для стала
смерть матери – Анны Юльевны.
Родительница артиста
ушла из жизни 6 августа в возрасте 96 лет. Владимир Винокур признался Кудрявцевой,
что до сих пор не может смириться с кончиной матери, передает По его словам, ее День рождения приходится
на ночь с 31 декабря на 1 января.
Поэтому семья юмориста решили не праздновать Новый
год-2019. В этот день Винокур почтит память горячо любимой матери. Юморист отметил, что они
с родственниками и друзьями отправятся в загородный дом, где вспомнят и помянут
маму.
Владимир Винокур
рассказала, что никогда не работал в новогоднюю ночь. "Раньше я всегда посвящал
ее маме, и нет таких денег, которые заставили бы меня поступить иначе. Изменять
традиции в будущем тоже не собираюсь, поэтому 31-го декабря я принципиально не
работаю", – отметил
К Новому году артист приготовил
близким сюрпризы. "Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошие
часы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимой
гулять по лесу, так что теперь ей будет тепло", – поделился юморист.