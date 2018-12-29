Российская телеведущая потеряла свой аккаунт в Instagram. Дана Борисова сравнила случившееся со смертным приговором.

Российскаятелеведущая потеряла свой аккаунт в Instagram. Дана Борисова сравнила случившееся со "смертным приговором".Звезда рассказала, что ее профиль взломали хакеры послетого, как она перешла по неизвестной ссылке. На странице ведущей стали появляться фотографии турецких мужчин. Вскоре потеряла часть своих подписчиков:около семи тысяч пользователей отписались от ее аккаунта. Злоумышленники требуют, чтобы она заплатила им 500 долларов за восстановление страницы.Произошедшее звезда сравнила со "смертным приговором", ведьосновной доход ей приносит реклама в Instagram. Крометого, пользователи часто оказывали ей моральную поддержку в комментариях. Ведущая сообщила, что небудет подчиняться условиям мошенников и уже ищет хакеров, которые помогут ейвернуть аккаунт, передает "Москва 24".Ранее поделилась с поклонниками секретомбыстрого похудения. Недавно звезда отправилась на остров Самуи в Сиамскомзаливе Тихого океана. Во время отдыха она купалась, загорала и посещала спа.Ведущая рассказала, что за неделю ей удалось сбросить полтора килограмма, благодарястрогой диете: каждый день она ела только рыбу. Звезда отмечает, что будет помнить "этот марофон" всю зиму.