Анджелина
Джоли разрешила детям 25 декабря провести праздник с их знаменитым отцом. Они получили
сдержанные подарки от Брэда Питта.
Анджелина
Джоли разрешила детям 25 декабря провести праздник с их знаменитым отцом. Они получили
"сдержанные" подарки от Брэда Питта.
Родные дети Джоли и
– 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен, а также приемные
15-летний Пакс и 13-летняя Захара ночевали в Рождество с отцом. А усыновленный
17-летний Мэддокс на торжество к родителю не явился.
Парень успел сильно отдалиться от отца,
отказался ехать к Питту и остался с матерью, сообщает Usmagazine. Заставлять присоединиться к отцу и братьям
с сестрами родители сына не стали.
К слову, общаться с детьми Питт имеет
право только в присутствии камер видеонаблюдения. Таким было одно из условий
мирного соглашения, к которому бывшие возлюбленные пришли после судебных
разбирательств.
Несмотря на отсутствие старшего сына, 55-летний
был очень счастлив встретить праздник с наследниками. Они поужинали, после
которого Брэд раздал детям подарки. Примечательно, что презенты были весьма "сдержанными",
так как актер старается не баловать детей дорогими подарками.
Напомним,
Мэддокса Анджелина усыновила
в 2002 году в Камбодже, где проходили съемки очередной картины. Мальчика она
увидела в приюте для сирот. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила
единоличную опеку над ребенком. После брака с Брэдом Питтом он также усыновил
Мэддокса и получил право на совместную опеку. Но в последнее время отношения отца
и подростка не складываются.