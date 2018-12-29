Анджелина Джоли разрешила детям 25 декабря провести праздник с их знаменитым отцом. Они получили сдержанные подарки от Брэда Питта.

АнджелинаДжоли разрешила детям 25 декабря провести праздник с их знаменитым отцом. Они получили"сдержанные" подарки от Брэда Питта.Родные дети Джоли и– 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен, а также приемные15-летний Пакс и 13-летняя Захара ночевали в Рождество с отцом. А усыновленный17-летний Мэддокс на торжество к родителю не явился.Парень успел сильно отдалиться от отца,отказался ехать к Питту и остался с матерью, сообщает Usmagazine. Заставлять присоединиться к отцу и братьямс сестрами родители сына не стали.К слову, общаться с детьми Питт имеетправо только в присутствии камер видеонаблюдения. Таким было одно из условиймирного соглашения, к которому бывшие возлюбленные пришли после судебныхразбирательств.Несмотря на отсутствие старшего сына, 55-летнийбыл очень счастлив встретить праздник с наследниками. Они поужинали, послекоторого Брэд раздал детям подарки. Примечательно, что презенты были весьма "сдержанными",так как актер старается не баловать детей дорогими подарками.Напомним,Мэддокса Анджелина усыновилав 2002 году в Камбодже, где проходили съемки очередной картины. Мальчика онаувидела в приюте для сирот. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получилаединоличную опеку над ребенком. После брака с Брэдом Питтом он также усыновилМэддокса и получил право на совместную опеку. Но в последнее время отношения отцаи подростка не складываются.