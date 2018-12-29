Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Таисия Повалий – одна из самых любимых в России украинских певиц. В уходящем году исполнительница дала первый за несколько лет большой сольный концерт в Кремле. Символично, что часть композиций она исполнила на украинском языке – она любит свою родину, культуру, народ, гордится корнями. И это был очень красивый шаг.Для многих артистов Повалий является образцом – как надо выглядеть, вести себя, одеваться и при этом сохранять душевность, искренность, оставаться очень светлым человеком. Таисия Николаевна и всем поклонникам в наступающем году желает открытости и тепла!