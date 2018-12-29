Дополнительные меры по поддержке семей помогут обеспечить естественный прирост населения в нашей стране. Это одна из самых сложных задач, которая обозначена в майском указе президента. О планах по реализации в интервью телеканалу Россия 24 рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Дополнительные меры по поддержке семей помогут обеспечить естественный прирост населения в нашей стране. Это одна из самых сложных задач, которая обозначена в майском указе президента. О планах по реализации в интервью телеканалу "Россия 24" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова."Самое сложное — это обеспечение естественного прироста населения, потому что мы знаем о демографическом спаде, который был нами всеми предречен и понятен, но теперь нужно принять исчерпывающие меры, мотивировать наших женщин, чтобы они рожали детей, создать условия, для того чтобы они рожали детей. Достаточно серьезно снизить показатели смертности. Продолжим поддерживать семьи, с точки зрения обеспечения жильём, с точки зрения льготирования по ипотеке, это тоже сложная тема, мы всё время её пытаемся совершенствовать, облегчать для наших семей. Сейчас тоже работаем над тем, чтобы усилить эту поддержку", — рассказала Татьяна Голикова.