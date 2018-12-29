Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция..., – эти строки из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! знает каждый житель нашей страны. Дни.ру собрали самые главные новогодние обычаи россиян, без которых трудно представить себе главный праздник.
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция...", – эти строки из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" знает каждый житель нашей страны. "Дни.ру" собрали самые главные новогодние обычаи россиян, без которых трудно представить себе главный праздник.
Почему в
России Новый год отмечают с 31 на 1 января? Эту традицию ввел царь Петр I. Это
он приказал перенести праздник и календарное начало года с 1
сентября на 1 января, чтобы все было как на Западе. В 1897-м
году начало нового года официально объявили праздником, а первый день
официально стал выходным.
В 2004-м
году выходными в нашей стране были объявлены дни по 5 января. А теперь мы
и вовсе отдыхаем целых десять дней. Ведь к каникулярным дням добавляются
суббота, воскресенье и Рождество.
Исторически сложилось так,
что россияне больше любят и отмечают с размахом именно Новый год, а не Рождество,
как на Западе. Причиной тому реформа 1918 года – большевикам была не по
вкусу религиозная подоплека праздника. Рождество же стали справлять 7 января,
а не 25 декабря, как в католических странах, потому что власти
приняли грегорианский календарь, а у церкви остался юлианский.
Богатый
стол
Добрая новогодняя
традиция в России – встречать его в кругу семьи или друзей.
Близкие собираются вместе вечером 31-го декабря, чтобы проводить Старый год
и встретить Новый. Обязательно это принято делать за обильно накрытым
столом со всевозможными яствами.
Традиционные
для новогоднего стола блюда – салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой". Нельзя
себе представить новогодний стол и без мандаринов. Популярными эти блюда стали
еще в советское время. Часто на новогоднем столе можно встретить такого "гостя",
как холодец или заливное.
Главным напитком Нового года является шампанское.
Традиция пить в этот праздник появилась в 1960-х годах – власти
решили обеспечить каждую советскую семью минимум одной бутылкой
Советского же шампанского. Бокал шампанского обязательно выпивают
с боем курантов, перед этим загадав заветное желание.
Новогодняя елка
Традиция
украшать какое-либо дерево к особому дню пришла из глубины веков.
А украшать на Новый Год или Рождество именно ель – это уже
христианская традиция.
Елочка, гори!
Обычай наряжать елку пришел к нам из католичества. Сначала на елочку вешали плоды, затем
добавили свечи. А на смену им пришли стеклянные игрушки и гирлянды.
Подарки в Новый год –
еще одна важнейшая традиция. Их закупают или делают своими руками заранее,
красиво упаковывают и адресуют самым любимым, друзьям и коллегам.
Дед
Мороз и Снегурочка
Главный
персонаж Нового Года – это, конечно же, Дед Мороз. Добрый волшебник ездит на тройке
лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка.
Изначально Дед Мороз бы
могучим языческим богом и олицетворением русских морозов, а также
защищал от недругов – если на Русь нападали, то насылал
страшные холода. Под влиянием христианства Деда "перевели" просто в злого духа.
"Вернули" его в качестве символа праздника большевики. С 1930-х годов в
СССР представить Новый Год без Дедушки Мороза уже нельзя.
Снегурочка
сопровождает Деда Мороза с 1937-го года. Истоки ее образа также лежат
в языческой мифологии. Примечательно, что Снежная Девушка есть только
в нашей стране.