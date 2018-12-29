Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция..., – эти строки из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! знает каждый житель нашей страны. Дни.ру собрали самые главные новогодние обычаи россиян, без которых трудно представить себе главный праздник.

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция...", – эти строки из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" знает каждый житель нашей страны. "Дни.ру" собрали самые главные новогодние обычаи россиян, без которых трудно представить себе главный праздник.Почему вРоссии Новый год отмечают с 31 на 1 января? Эту традицию ввел царь Петр I. Этоон приказал перенести праздник и календарное начало года с 1сентября на 1 января, чтобы все было как на Западе. В 1897-мгоду начало нового года официально объявили праздником, а первый деньофициально стал выходным.В 2004-мгоду выходными в нашей стране были объявлены дни по 5 января. А теперь мыи вовсе отдыхаем целых десять дней. Ведь к каникулярным дням добавляютсясуббота, воскресенье и Рождество.Исторически сложилось так,что россияне больше любят и отмечают с размахом именно Новый год, а не Рождество,как на Западе. Причиной тому реформа 1918 года – большевикам была не повкусу религиозная подоплека праздника. Рождество же стали справлять 7 января,а не 25 декабря, как в католических странах, потому что властиприняли грегорианский календарь, а у церкви остался юлианский.БогатыйстолДобрая новогодняятрадиция в России – встречать его в кругу семьи или друзей.Близкие собираются вместе вечером 31-го декабря, чтобы проводить Старый годи встретить Новый. Обязательно это принято делать за обильно накрытымстолом со всевозможными яствами.Традиционныедля новогоднего стола блюда – салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой". Нельзясебе представить новогодний стол и без мандаринов. Популярными эти блюда сталиеще в советское время. Часто на новогоднем столе можно встретить такого "гостя",как холодец или заливное.Главным напитком Нового года является шампанское.Традиция пить в этот праздник появилась в 1960-х годах – властирешили обеспечить каждую советскую семью минимум одной бутылкойСоветского же шампанского. Бокал шампанского обязательно выпиваютс боем курантов, перед этим загадав заветное желание.Новогодняя елкаТрадицияукрашать какое-либо дерево к особому дню пришла из глубины веков.А украшать на Новый Год или Рождество именно ель – это ужехристианская традиция.Елочка, гори!Обычай наряжать елку пришел к нам из католичества. Сначала на елочку вешали плоды, затемдобавили свечи. А на смену им пришли стеклянные игрушки и гирлянды.Подарки в Новый год –еще одна важнейшая традиция. Их закупают или делают своими руками заранее,красиво упаковывают и адресуют самым любимым, друзьям и коллегам.ДедМороз и СнегурочкаГлавныйперсонаж Нового Года – это, конечно же, Дед Мороз. Добрый волшебник ездит на тройкелошадей, а помогает ему внучка Снегурочка.Изначально Дед Мороз бымогучим языческим богом и олицетворением русских морозов, а такжезащищал от недругов – если на Русь нападали, то насылалстрашные холода. Под влиянием христианства Деда "перевели" просто в злого духа."Вернули" его в качестве символа праздника большевики. С 1930-х годов вСССР представить Новый Год без Дедушки Мороза уже нельзя.Снегурочкасопровождает Деда Мороза с 1937-го года. Истоки ее образа также лежатв языческой мифологии. Примечательно, что Снежная Девушка есть тольков нашей стране.