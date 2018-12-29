В регионе прошел Единый день отчетов участковых уполномоченных полиции перед гражданами.

27 декабря 2018 года в регионе прошел Единый день отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков.В ходе встреч полицейские рассказали о проделанной в 2018 году работе, об оперативной обстановке, складывающейся на административных участках, проводимой профилактической работе, а также результатах участия граждан и общественных формирований в охране общественного порядка.Участковые уполномоченные полиции напомнили гражданам о мерах, позволяющих повысить сохранность личного имущества и не допустить совершения мошеннических действий особенно в отношении пожилых людей. Полицейские рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества, привели конкретные примеры, а также проинструктировали население о том, как не стать жертвой злоумышленников.Сотрудники полиции отметили, что своевременное сообщение о готовящемся или совершенном преступлении позволяет оперативно реагировать, задерживая преступников по «горячим следам», и тем самым обеспечивать сохранность жизни и имущества граждан на обслуживаемой территории. В ходе отчетов участковые уполномоченные полиции раздали гражданам более 10 тысяч листовок профилактического характера.Во время встречи жители административных участков задали правоохранителям интересующие их вопросы и получили компетентные ответы. Жители области пообщались с полицейскими на темы межсоседских и земельно-правовых отношений, получили рекомендации по решению вопросов благоустройства придомовой территории и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого гражданами были высказаны пожелания об усилении рейдовых мероприятий по местам массового скопления подростков, особенно в период предстоящих новогодних праздников. В завершении отчетов жители участков поблагодарили полицейских за внимательное отношение к проблемам граждан и проведенную в текущем году работу. В этот день в адрес участковых уполномоченных полиции поступило более 100 благодарностей.Всего в этот день в разных районах области 335 участковых уполномоченных полиции встретились более чем с шестью тысячами гражднан.